Ожидания президента от нового главы МВД – укрепление гражданской обороны

„В ходе встречи были обсуждены основные ожидания. Одно из них – укрепление гражданской обороны: чтобы в случае возникновения каких-либо угроз безопасность населения была обеспечена на должном уровне. Это касается как укрытий и систем оповещения, так и подготовки к эвакуации, должного формирования государственного резерва и, вне всякого сомнения, готовности самого населения“, - сказал журналистам А. Варнялис после встречи президента с кандидатом в министры внутренних дел Владиславом Кондратовичем.