Ожидания президента от нового главы МВД – укрепление гражданской обороны

„В ходе встречи были обсуждены основные ожидания. Одно из них – укрепление гражданской обороны: чтобы в случае возникновения каких-либо угроз безопасность населения была обеспечена на должном уровне. Это касается как укрытий и систем оповещения, так и подготовки к эвакуации, должного формирования государственного резерва и, вне всякого сомнения, готовности самого населения“, - сказал журналистам А. Варнялис после встречи президента с кандидатом в министры внутренних дел Владиславом Кондратовичем.
„Также было подчеркнуто важное ожидание – появление Министерства регионального развития. Чтобы это министерство не выступало каким-то дополнительным бюрократическим образованием, а обеспечивало равномерное развитие регионов, адекватную доступность государственных услуг для жителей регионов“, - сказал он, подчеркнув, что крайне важно обеспечить, чтобы выделяемые средства для развития регионов использовались эффективно.
О необходимости создания отдельного Министерства регионов президент и социал-демократы говорили еще до выборов. Назначенный премьер-министр Гинтаутас Палуцкас отметил, что в программе будущего Правительства есть стремление создать Министерство регионов. По его словам, функции МВД можно разделить на две части – службы общественной безопасности и региональные дела. Социал-демократ считает, что идея может быть реализована в середине 2026 года.
Советник президента также отметил, что глава страны в качестве одного из важнейших приоритетов кандидата на пост министра внутренних дел назвал задачу обеспечения безопасности в электронном пространстве.
„Сюда входят и массовые мошенничества в электронном пространстве, а также развитие дезинформации, кибер- и других видов гибридных атак“, - сказал А. Варнялис, указав, что, по мнению Г. Науседы, особенно важно поощрять и работать над вопросом гражданственности и доверия к государственным службам.
„Жители должны чувствовать и верить, что и полиция, и службы обеспечивают их безопасность, их благополучие, и что жители будут защищены как от насильственных преступлений, так и от киберпреступлений, распространения наркотиков, и ответственности тем, кто совершает такие преступления, избежать не удастся“, - сказал советник.
А. Варнялис отметил, что для осуществления этих ожиданий необходимо обеспечить адекватное финансирование подведомственных служб МВД и должностных лиц.
ELTA напоминает, что в четверг Г. Науседа встретился с кандидатом на пост министра внутренних дел В. Кондратовичем.