2024.11.28 17:55

Ожидания президента от нового главы МВД – укрепление гражданской обороны

 
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ELTA
Vladislavas Kondratovičius, Gitanas Nausėda
Vladislavas Kondratovičius, Gitanas Nausėda
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Советник президента Гитанаса Науседы Андрюс Варнялис говорит, что глава страны ожидает, что новый глава Министерства внутренних дел (МВД) позаботится не только об укреплении гражданской обороны, ожидается, что новый министр также реализует идею Министерства регионального развития.

„В ходе встречи были обсуждены основные ожидания. Одно из них – укрепление гражданской обороны: чтобы в случае возникновения каких-либо угроз безопасность населения была обеспечена на должном уровне. Это касается как укрытий и систем оповещения, так и подготовки к эвакуации, должного формирования государственного резерва и, вне всякого сомнения, готовности самого населения“, - сказал журналистам А. Варнялис после встречи президента с кандидатом в министры внутренних дел Владиславом Кондратовичем.

„Также было подчеркнуто важное ожидание – появление Министерства регионального развития. Чтобы это министерство не выступало каким-то дополнительным бюрократическим образованием, а обеспечивало равномерное развитие регионов, адекватную доступность государственных услуг для жителей регионов“, - сказал он, подчеркнув, что крайне важно обеспечить, чтобы выделяемые средства для развития регионов использовались эффективно.

О необходимости создания отдельного Министерства регионов президент и социал-демократы говорили еще до выборов. Назначенный премьер-министр Гинтаутас Палуцкас отметил, что в программе будущего Правительства есть стремление создать Министерство регионов. По его словам, функции МВД можно разделить на две части – службы общественной безопасности и региональные дела. Социал-демократ считает, что идея может быть реализована в середине 2026 года.

Советник президента также отметил, что глава страны в качестве одного из важнейших приоритетов кандидата на пост министра внутренних дел назвал задачу обеспечения безопасности в электронном пространстве.

„Сюда входят и массовые мошенничества в электронном пространстве, а также развитие дезинформации, кибер- и других видов гибридных атак“, - сказал А. Варнялис, указав, что, по мнению Г. Науседы, особенно важно поощрять и работать над вопросом гражданственности и доверия к государственным службам.

„Жители должны чувствовать и верить, что и полиция, и службы обеспечивают их безопасность, их благополучие, и что жители будут защищены как от насильственных преступлений, так и от киберпреступлений, распространения наркотиков, и ответственности тем, кто совершает такие преступления, избежать не удастся“, - сказал советник.

А. Варнялис отметил, что для осуществления этих ожиданий необходимо обеспечить адекватное финансирование подведомственных служб МВД и должностных лиц.

ELTA напоминает, что в четверг Г. Науседа встретился с кандидатом на пост министра внутренних дел В. Кондратовичем.

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