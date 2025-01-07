Ответ Шимоните на критику по поводу экспортных ограничений: правовые акты не высечены в камне

Также, по ее словам, решение должно быть строже действующих актов на уровне Евросоюза в целом, поскольку Литва находится в уникальном географическом положении и именно через нее перевозились товары двойного назначения.

„Почему не в Евросоюзе, почему не как везде? Потому что наше положение географически уникально. Потому что есть еще и угроза близости к России. И потому что мы приграничное государство. Была попытка вывоза через Литву, сначала автомобильным транспортом, но сейчас это ограничено, множества товаров, которые производятся не в Литве“, - сказала она.