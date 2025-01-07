Ответ Шимоните на критику по поводу экспортных ограничений: правовые акты не высечены в камне

„Мне кажется, что все законодательство, которое принимается, не является чем-то высеченным в камне. И, судя по всему, можно реагировать на конкретные замечания и критику. Но поднимается специфика экспорта и выделяются отдельные случаи. Основной целью экспорта в третьи страны Израиль не является. Некоторые страны, куда осуществляется экспорт – это именно те страны, через которые Россия организует получение товаров и комплектующих“, - в понедельник Žinių radijas сказала Шимоните.
„Наверное, министерства могли бы прокомментировать сам процесс. (...) Наконец, само решение было принято в начале декабря, но дискуссия возникла перед Рождеством, поэтому должно было пройти некоторое время, прежде чем последовала реакция. Часто случается, что предлагаемые изменения не получают вовремя внимания общественности, но реакция возникает уже после“, - сказала она.
Также, по ее словам, решение должно быть строже действующих актов на уровне Евросоюза в целом, поскольку Литва находится в уникальном географическом положении и именно через нее перевозились товары двойного назначения.
„Почему не в Евросоюзе, почему не как везде? Потому что наше положение географически уникально. Потому что есть еще и угроза близости к России. И потому что мы приграничное государство. Была попытка вывоза через Литву, сначала автомобильным транспортом, но сейчас это ограничено, множества товаров, которые производятся не в Литве“, - сказала она.
Экс-премьер отмечает, что бизнес часто представляет возможные убытки, не оценивая, не раскроют ли они данные о том, что это за экспорт и в какие страны.
Когда представители бизнеса предлагают применять запреты только к компаниям, нарушившим санкции, Шимоните утверждает, что это станет возможным только после введения экспортных лицензий.
„Наказывать только нарушителей можно будет только после создания нормальной системы лицензирования, создающей возможность экспорта. Но теперь, когда все это было основано только на обещаниях, это не было бы равнозначно лишению этой возможности“, - пояснила она.
Председатель Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) Видмантас Янулявичюс предлагает, чтобы свой вклад в экспортный контроль могли внести, в том числе представители Литвы за рубежом, бывший премьер-министр сказала, что такое предложение трудно себе представить. Также, подчеркнула она, удивляет нежелание бизнеса брать на себя ответственность, хотя от государства просят уделять больше внимания безопасности страны.
„Я с трудом могу себе представить, как литовский дипломат, работающий в Объединенных Арабских Эмиратах, может проверять использование товаров в компаниях этой страны“, - подчеркнула она.
„Желание нашего бизнеса – нести ответственность только на первом этапе, когда они продают товар и не контролируют все остальное. Но это те же самые люди, которые выступают за 4 проц. на оборону и за большее финансирование. Кажется парадоксальным, что это утверждается, но они не хотят способствовать обеспечению того, чтобы их продукция не использовалась против Литвы“, - прокомментировала она.
Напомним, что в начале декабря Правительство во главе с бывшим премьер-министром Ингридой Шимоните пополнило национальный список товаров двойного применения, транспортировка которых в третьи страны ограничена.