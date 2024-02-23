Отставной командующий сухопутными войсками США в Европе: Литва должна быть готова защищаться сама как минимум две недели

"Не знаю, все ли понимают 5-ую статью. Это не автоматическая вещь. Это политическое решение. Может быть, что возникнет временной промежуток – возможно даже в две недели – после того, как Россия нападет на члена НАТО. Может потребоваться даже две недели, пока подкрепление прибудет в Литву", – заявил в пятницу Б. Ходжес во время пресс-конференции на Вильнюсском форуме безопасности в Сейма.

"Так что, если бы вы подумали о том, как вы будете защищаться, вы бы подумали о всеобщей обороне – готовы ли литовцы в худшем случае ждать дополнительного подкрепления?" –риторически спросил он.

Б. Ходжес отметил, что Литва должна быть готова бороться с врагом своими силами. По словам отставного генерала США, боевую мощь страны усиливают немецкая бригада, которую планируется разместить в Литве, и размещенная в Литве боевая группа американского батальона.