Отставной генерал США: Литва может быть уверена, что американские войска останутся здесь

„Я думаю, вы можете быть уверены, что наши силы останутся здесь. США важно понять, что Литва является примером того, каким должен быть союзник в Европе. Не только из-за инвестиций в оборону, но и из-за смелости противостоять угрозе со стороны России и Китая. Вы уже преодолели связанные с этим экономические трудности, у Литвы очень сильный голос в Европе“, - заявил Герберт Макмастер на пресс-конференции в Сейме в четверг.

„Сейчас очень важно помочь донести до американского народа и руководства, в чем на самом деле заключается угроза, потому что, похоже, Трамп порой не понимает характер угрозы со стороны Владимира Путина. Надо сказать, что у Путина есть определенные цели, которые выходят за рамки всего, что делают НАТО, Европа и США. Он хочет восстановить Российскую империю, он одержим этой идеей. Единственный способ победить Путина – обеспечить, что он знает, что проиграет в Украине и не сможет достичь своих целей силой или другими методами“, - добавил он.