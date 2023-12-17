Отменена встреча премьер-министров стран Балтии и Польши: премьер Эстонии заболела коронавирусом

Поскольку эстонский премьер Кая Каллас заболела коронавирусом, отменяются намеченные на вечер воскресенья и понедельник (17-18 декабря) в Таллине встреча премьер-министров Польши и стран Балтии, а также трехсторонняя встреча премьер-министров стран Балтии.

Поскольку председательство Эстонии в Балтийском совете министров заканчивается в этом году, главы правительств стран Балтии в следующий раз встретятся в Вильнюсе, сообщает эстонский портал Delfi.

"Как и многих других в это время меня сразил ковид. Я проснулась сегодня с очень плохим самочувствием, и тест только что подтвердил, что это действительно ковид", — написала Каллас в Facebook.

"Мне приятно, что до болезни удалось принять исторические решение по Европейскому совету. Но мне очень жаль, что приходится отложить первый иностранный визит нового премьер-министра Польши Дональда Туска, который был запланирован на сегодня и должен был состояться именно в Эстонии", — сообщила Кая Каллас.