"Открывайте свои сердца ближним": премьер Литвы поздравила православных христиан с Рождеством

 
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ФОТО: ru.Delfi.lt

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравила литовских старообрядцев и сегодня празднующих православных христиан с Рождеством. В своем обращении она призвала помнить о тех, кому сейчас плохо.

"Поздравляю литовских старообрядцев и празднующих сегодня православных христиан со Святым Рождеством!

Сегодня миллионы людей в мире, в том числе и наши украинские друзья, с тревогой смотрят в небо, зная, что в любую минуту на них могут обрушаться новые атаки. Когда я сажусь за праздничный стол со своими близкими, я хочу подумать о них, пожелать им безопасности, обещаю сделать в этом году еще больше для победы добра.

Сколько бы ни было испытаний, боли или повседневных забот, свет веры пробивается сквозь тучи разочарования. Я приглашаю Вас вместе создавать уют и общение, открывать свои сердца ближним, делиться теплом и быть свидетелями жизни, любви и надежды.

Будьте здоровы и счастливы!", - сказала в своем рождественском поздравлении премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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