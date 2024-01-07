"Открывайте свои сердца ближним": премьер Литвы поздравила православных христиан с Рождеством

Сегодня миллионы людей в мире, в том числе и наши украинские друзья, с тревогой смотрят в небо, зная, что в любую минуту на них могут обрушаться новые атаки. Когда я сажусь за праздничный стол со своими близкими, я хочу подумать о них, пожелать им безопасности, обещаю сделать в этом году еще больше для победы добра.