Открыт новый военный городок в Паюрисе – первый в своем роде после восстановления независимости

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdemaras Rupšys
Valdemaras Rupšys
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
В четверг в Паюрисе, в Шилальском районе, был открыт новый военный городок, предназначенный для артиллерийского батальона им. бригадного генерала Мотеюса Печюлениса. Командующий Вооруженными силами Литвы Валдемарас Рупшис во время открытия отметил, что это первый инфраструктурный объект такого масштаба, построенный с начала независимости.

"Паюрский военный городок — первая за время восстановления независимости воинская часть, построенная и полностью оснащенная с нуля. Я рад, что нашим военнослужащим обеспечены прекрасные условия для службы и боевой подготовки, которые по качеству не уступают западным странам", – сказал командующий армией генерал В. Рупшис.

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас, принявший участие в церемонии открытия, подчеркнул, что строительство военных городков направлено на создание физической инфраструктуры для постоянного размещения боевых сил Литовской армии, улучшение условий службы военнослужащих, возможностей технического обслуживания боевой техники и повышения качества инфраструктуры индивидуальной подготовки военнослужащих.

"Сегодня мы открываем Паюрский военный городок, вскоре откроем еще один новый дом в Вильнюсском районе для пехотного батальона им. князя Вайдотаса в Рокантишкес, а весной распахнет свои двери новый военный городок в Шяуляе. Это первые новые военные городки, обеспечивающие солдатам такие условия, которые обязательны для войск НАТО. Подобные инфраструктурные проекты напрямую способствуют укреплению национальной безопасности и последовательности политики по сдерживанию", – сказал А. Анушаускас.

Площадь военного городка для части размером с батальон составляет 9,47 га.

Проекты по строительству военных городков осуществляются в рамках государственно-частного партнерства и включают в себя не только строительство объектов инфраструктуры, но и обслуживание сооружений и оказание услуг сроком на 12,5 лет.

Паюрский военный городок строится в сотрудничестве с ЗАО Salvinta, входящим в группу компаний ЗАО Darnu Group. Соглашение о партнерстве с девелопером проекта было подписано Министерством национальной обороны в январе 2021 г.

Строительство, долгосрочное содержание и обслуживание Паюрского военного городка обойдутся немногим более 71 млн евро (с НДС). В течение 12,5 лет ежегодно на строительство, содержание и обслуживание городка будет выделяться около 5 млн евро (с НДС).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии