Открыт новый военный городок в Паюрисе – первый в своем роде после восстановления независимости

"Паюрский военный городок — первая за время восстановления независимости воинская часть, построенная и полностью оснащенная с нуля. Я рад, что нашим военнослужащим обеспечены прекрасные условия для службы и боевой подготовки, которые по качеству не уступают западным странам", – сказал командующий армией генерал В. Рупшис.

"Сегодня мы открываем Паюрский военный городок, вскоре откроем еще один новый дом в Вильнюсском районе для пехотного батальона им. князя Вайдотаса в Рокантишкес, а весной распахнет свои двери новый военный городок в Шяуляе. Это первые новые военные городки, обеспечивающие солдатам такие условия, которые обязательны для войск НАТО. Подобные инфраструктурные проекты напрямую способствуют укреплению национальной безопасности и последовательности политики по сдерживанию", – сказал А. Анушаускас.