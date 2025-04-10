2025.04.10 17:09

Отказ Литве в „стене дронов“: в ЕС объяснили причину

 
ru.DELFI.lt
Lietuva uždarė du pasienio kontrolės punktus su Baltarusija
Lietuva uždarė du pasienio kontrolės punktus su Baltarusija
ФОТО: Reuters / Scanpix

Проект Эстонии в партнерстве с Литвой о „стене дронов“ на границах не прошел отбор экспертов в рамках конкурса Генерального директората по вопросам миграции и внутренних дел Еврокомиссии (DG HOME). Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в ответ на запрос Delfi.

На конкурс для поддержки Общих оперативных партнерств по предотвращению и борьбе с незаконным ввозом мигрантов с компетентными органами третьих стран поступило восемь предложений. Из них четыре отобрали для финансирования.

Предложения победителей опубликуют позже на Портале финансирования и тендеров после подписания грантового соглашения с Еврокомиссией.

„Предложение о „стене из дронов“ не было выбрано по результатам оценки экспертов, поскольку оно не соответствовало приоритетам и целям конкурса“, - пояснили Delfi в запросе.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что это не исключает возможности финансирования проекта из других источников.

„Литва, как и все государства-члены, будет иметь возможность подать заявку на другие возможности финансирования в будущем в рамках фондов по внутренним делам и в соответствии с приоритетами и целями отдельных конкурсов“, - добавили в ЕК.

После отказа ЕК в проекте о „стене дронов“ на 12 млн евро, Литва начала поиски альтернативных источников финансирования, сообщил 7 апреля глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев.

Напомним, на встрече в прошлом году министры стран Балтии, Польши, Украины, Финляндии и Норвегии обсудили идею „дроновой стены“ – возможность постоянной защиты с воздуха всей внешней границы с Россией и Беларусью от Норвегии до Польши. Однако данная инициатива не получила финансовой поддержки со стороны Европейского союза (ЕС).

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