Отказ Литве в „стене дронов“: в ЕС объяснили причину

На конкурс для поддержки Общих оперативных партнерств по предотвращению и борьбе с незаконным ввозом мигрантов с компетентными органами третьих стран поступило восемь предложений. Из них четыре отобрали для финансирования.

Предложения победителей опубликуют позже на Портале финансирования и тендеров после подписания грантового соглашения с Еврокомиссией.

„Предложение о „стене из дронов“ не было выбрано по результатам оценки экспертов, поскольку оно не соответствовало приоритетам и целям конкурса“, - пояснили Delfi в запросе.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что это не исключает возможности финансирования проекта из других источников.