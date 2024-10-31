От бизнеса к парламенту: миллионеры нового состава Сейма Литвы

Артурас Зуокас, председатель партии Свобода и справедливость, возвращающийся в Сейм после длительного перерыва, имеет активы на сумму более полутора миллионов евро. Бывший мэр Вильнюса является акционером трех компаний. Он миллионер уже 25 лет. „Свой первый миллион долларов - чек я заработал, когда мне было 26 лет“, - рассказал LNK А. Зуокас. Он подчеркивает, что хорошо, что в Сейме есть богатые люди. Политик говорит, что хороший депутат должен контролировать свои эмоции и быть „экономически самодостаточным“. „Не зависеть от других обстоятельств. Я счастлив, что контролирую свои эмоции, а также финансово независим“, - заявил избранный в Сейм А. Зуокас.