Осужденный за торговлю влиянием Малинаускас cвою вину не признает: продолжу бороться

После оглашения судом приговора Р. Малинаускас в четверг изложил свою версию в социальной сети Facebook.

„Оглашенный сегодня приговор (по делу – ELTA) нисколько не удивил. Судьи не сдали экзамен на уважение к закону. Оказывается, для того, чтобы осудить человека, не нужно ни единого доказательства. Я продолжу бороться. Буду защищать свою честь и достоинство, честь и достоинство своей семьи и дорогих мне людей. Я никогда не признавал никакой своей вины, потому что ее никогда не было“, – написал Р. Малинаускас.

Мэр Друскининкая написал, что, по его мнению, дело о коррупции, по которому он был осужден, является аферой, якобы выстроенной определенными деятелями.