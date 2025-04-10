Осужденный за торговлю влиянием Малинаускас cвою вину не признает: продолжу бороться

После оглашения судом приговора Р. Малинаускас в четверг изложил свою версию в социальной сети Facebook.
„Оглашенный сегодня приговор (по делу – ELTA) нисколько не удивил. Судьи не сдали экзамен на уважение к закону. Оказывается, для того, чтобы осудить человека, не нужно ни единого доказательства. Я продолжу бороться. Буду защищать свою честь и достоинство, честь и достоинство своей семьи и дорогих мне людей. Я никогда не признавал никакой своей вины, потому что ее никогда не было“, – написал Р. Малинаускас.
Мэр Друскининкая написал, что, по его мнению, дело о коррупции, по которому он был осужден, является аферой, якобы выстроенной определенными деятелями.
„Сегодняшний приговор доказывает, что сила тех деятелей, кто „завел“ эту аферу и руководил „процессом“ на протяжении многих лет, таких как Валдас Тринкунас, нисколько не ослабла. Ну и что, что его семью подозревают в многомиллионных аферах с печально известной компанией Foxpay. Ну и что, что он сам разбирается с налоговой инспекцией по поводу полученных им фиктивных многомиллионных кредитов, ну и что, что у него были и есть тесные отношения с первыми политическими лицами страны. Это он был организатором дела о „Виюнеле“, звучно названного „Виюнельское поместье“, – пояснил политик.
„В действительности никакого „Виюнельского поместья“ никогда не было. В соответствии со всеми правовыми актами и со всеми разрешениями был построен жилой дом, который и замахнулись снести, чтобы продемонстрировать силу правоохранительных органов, которые зависят от политиков и выполняют их прихоти“, — продолжил Р. Малинаускас.
Он убежден, что этот случай будут изучать в университетах „как хрестоматийный пример правового нигилизма“.
В четверг Каунасский окружной суд в четверг признал мэра Друскининкая Ричардаса Малинаускаса виновным в уголовном деле о предполагаемой коррупции в судебной системе и оштрафовал его на 60 тыс. евро. Глава муниципалитета признан виновным в торговле влиянием.
Данный приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.
Суд признал виновными и других обвиняемых, включая бывшего судью Апелляционного суда Литвы Константинаса Гуринаса, который был оштрафован на 290 БСП.
Депутат Друскининкайского горсовета Айварас Кадзяускас также был признан виновным и оштрафован на сумму более 42 тыс. евро.
Суд приговорил жителя Вильнюса Арунаса Блажайтиса, ранее работавшего помощником судебного пристава, к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 370 БСП. У него конфискуют 3 тыс. евро. Мужчина осужден по эпизоду, связанному с Виюнельским поместьем.
Ранее в Каунасском окружном суде А. Блажайтис признался, что осенью 2018 года взял деньги у Айвараса Кадзяускаса, работавшего советником мэра Друскининкая Ричардаса Малинаускаса, однако заявил, что не только не знал сумму, но и вообще не понял, что деньги были ему переданы. А. Блажайтис, работавший в то время помощником судебного пристава, уверял, что сделал это по поручению своей давней знакомой, предпринимательницы Оксаны Сакалаускене.
Суд также вынес приговор по этому делу и для О. Сакалаускене — суд приговорил ее к реальному наказанию в виде четырех лет лишения свободы и дополнительно назначил 17,5 тыс. евро штрафа. Женщина пока находится на свободе – в отношении нее был избран денежный залог в размере 30 тыс. евро. У женщины будет конфисковано 11 тыс. евро в пользу государства.
Обвинения, предъявленные мэру Друскининкая Р. Малинаускасу и некоторым судьям, связаны с делом о Виюнельском поместье.
По словам правоохранительных органов, значительную часть этого уголовного дела составляют данные о преступных деяниях, предположительно совершенных летом 2018 года с целью подкупа судей различных инстанций, чтобы, благодаря незаконно принятым решениям, сохранить ныне снесенное строение в Друскининкае, известное в народе как Виюнельское поместье.
Р. Малинаускас обвиняется в даче взятки в размере 60 тыс. евро во избежание сноса упомянутого поместья. Мэра обвиняют в даче взятки через посредников с целью добиться благоприятного решения по гражданскому делу в отношении упомянутого спорного здания и предотвратить его снос. Мэр свою вину не признает.
Виюнельское поместье, признанное незаконной постройкой, было снесено в 2019 году. Осенью Р. Малинаускас заявил, что Виюнельское поместье было построено для него, хотя официально его владельцем числился приятель-бизнесмен, у которого мэр намеревался выкупить готовое здание.