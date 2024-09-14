Организация по поддержке беженцев призывает страны Балтии и Польшу прекратить "вытеснять мигрантов"

Правительствам настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность внесения поправок в действующее законодательство для установления четких и всеобъемлющих процедур тщательного изучения неопознанных останков мигрантов с указанием этапов и процедур их идентификации. Они должны включать конкретные указания о том, когда и как следует привлекать различные органы власти, такие как правоохранительные органы, судебно-медицинские учреждения, дипломатические представительства и Интерпол.