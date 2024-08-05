Опрос: жители Литвы больше всего доверяют пожарным, меньше всего – партиям

В ходе опроса 90,1 проц. жителей указали, что доверяют пожарным. Недоверие к ним выразили лишь 1,3 проц. респондентов. В марте эти показатели составляли 90,2 проц. и 1,6 проц.
По данным опроса, полиции доверяют 65,6 проц. респондентов, а не доверяют – 9,3 проц. (в марте – 66,2 проц. и 8,1 проц. соответственно), Литовской армии доверяют 63 проц., не доверяют – 10,7 проц. (в марте – 59 проц. и 13,4 проц. соответственно)
В числе учреждений, пользующихся высоким доверием жителей, и Фонд государственного социального страхования (Содра). Ему доверяют 60 проц. респондентов, не доверяют – 12 проц. (в марте – 55,7 проц. и 12 проц. соответственно).
Как показал опрос, в июле немного возросло доверие к Службе охраны государственной границы (СОГГ), а также к Президентуре. Пограничникам доверяют 52,5 проц. жителей, не доверяют – 9,9 проц. (в марте – 46,7 проц. и 9,4 проц. соответственно), Президентуру положительно оценивают 45,6 проц. жителей, отрицательно – 15,8 проц. (в марте – 40,1 проц. и 19,3 проц. соответственно).
По данным опроса, на 1,8 проц. снизилось доверие к Церкви. Свое доверие к религиозному институту в июле выразили 42,8 проц. респондентов, недоверие – 20,8 проц. (в марте – 44,6 проц. и 17,3 проц. соответственно).
Хуже всего жители оценивают политические партии. Всего 6,2 проц. жителей указали, что доверяют им, недоверие выразили 51,8 проц. участников опроса (в марте – 7 проц. и 56,8 проц. соответственно).
Также в конце рейтинга доверия находятся СМИ (доверяют 30,4 проц., не доверяют 23,8 проц.), суды (26,1 проц. и 30,1 проц.), Правительство (20,9 проц. и 39,7 проц.) и Сейм (12,9 проц. и 49 проц.).
Репрезентативный опрос жителей 11-21 июля по заказу Lietuvos rytas провел центр исследования общественного мнения рынка Vilmorus. Максимальная погрешность результатов опроса составляет 3,1 процента.