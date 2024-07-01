Опрос: жители Литвы больше всего доверяет президенту

В десятку самых надежных политиков также вошли: председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис – доверие составило 5,4 проц., баллотировавшийся на пост президента Игнас Вегеле – 5,2 проц., экс-президент Даля Грибаускайте – 4,5 проц., экс-президент Валдас Адамкус и лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис – по 3,2 проц. поддержки респондентов.

Далее в рейтинговой таблице: третье и четвертое место делят общественный деятель Андрюс Тапинас и баллотировавшийся на пост президента Ремигиюс Жемайтайтис . Они набрали по 6,5 проц. поддержки.

Второе место по доверию жителей занимает лидер Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте. Ей доверие выразили 6,7 проц. опрошенных.

В рамках опроса, проведенного по заказу ELTA 15-25 мая, респондентов просили указать, кому из общественных деятелей Литвы они доверяют больше всего.

Среди наименее благоприятно оцениваемых – А. Анушаускас, В. Синкявичюс и В. Ландсбергис

Как показал опрос, за последние 3 месяца снизилась доля жителей, которые в качестве самых надежных общественных деятелей упомянули Роландаса Паксаса, Агне Ширинскене и Аурелиюса Веригу.

Среди наименее благоприятно оцениваемых общественных деятелей в мае – экс-министр обороны Арвидас Анушаускас, еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс. Доверие им выразили по 1,4 проц. жителей.

Последнее место в таблице занимает Витаутас Ландсбергис, он получил поддержку всего 1,2 проц. респондентов.