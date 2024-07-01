Опрос: жители Литвы больше всего доверяет президенту

В рамках опроса, проведенного по заказу ELTA 15-25 мая, респондентов просили указать, кому из общественных деятелей Литвы они доверяют больше всего.
Второе место по доверию жителей занимает лидер Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте. Ей доверие выразили 6,7 проц. опрошенных.
Далее в рейтинговой таблице: третье и четвертое место делят общественный деятель Андрюс Тапинас и баллотировавшийся на пост президента Ремигиюс Жемайтайтис. Они набрали по 6,5 проц. поддержки.
Завершает пятерку лидеров премьер-министр Ингрида Шимоните. По данным опроса, доверие премьеру выразили 6,2 проц. жителей.
В десятку самых надежных политиков также вошли: председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис – доверие составило 5,4 проц., баллотировавшийся на пост президента Игнас Вегеле – 5,2 проц., экс-президент Даля Грибаускайте – 4,5 проц., экс-президент Валдас Адамкус и лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис – по 3,2 проц. поддержки респондентов.
Среди наименее благоприятно оцениваемых – А. Анушаускас, В. Синкявичюс и В. Ландсбергис
Как показал опрос, за последние 3 месяца снизилась доля жителей, которые в качестве самых надежных общественных деятелей упомянули Роландаса Паксаса, Агне Ширинскене и Аурелиюса Веригу.
Среди наименее благоприятно оцениваемых общественных деятелей в мае – экс-министр обороны Арвидас Анушаускас, еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс. Доверие им выразили по 1,4 проц. жителей.
Последнее место в таблице занимает Витаутас Ландсбергис, он получил поддержку всего 1,2 проц. респондентов.
16-25 мая текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 027 жителей Литвы, опрос проводился в 115 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 15 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.