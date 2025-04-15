Опрос: жители Балтии негативно оценивают Трампа, Маска, Путина и Си Цзиньпина

Негативно к В. Путину относятся и в других странах Балтии. Правда, в Латвии и Эстонии немного больше респондентов, которые положительно отзываются об авторитарном российском лидере. В Латвии этот показатель составляет 15 проц. (6 проц. ответили, что очень положительно, а 9 проц. – что скорее положительно). В Эстонии ситуация очень похожая – 5 проц. относятся к В. Путину очень благосклонно, а 9 проц. – скорее благосклонно. Однако, как и в Литве, подавляющее большинство общества в соседних странах относятся к президенту России негативно: в Латвии – 74 проц., в Эстонии – 75 проц.