Опрос: жители Балтии негативно оценивают Трампа, Маска, Путина и Си Цзиньпина

О ставшем „символом зла“ В. Путине положительно отзываются только 3 процента литовцев
В обществах стран Балтии, которые соседствуют с Россией и практически ежедневно публично обсуждают исходящую от нее угрозу, В. Путин стал настоящим символом зла и называют главным виновником войны в Украине. Поэтому лишь немногие респонденты положительно отзываются об этом лидере государства-агрессора. Например, в Литве, лидеры которой очень громко и резко говорят об угрозе со стороны России на международной арене, людей, положительно относящихся к В. Путину, по сути, нет.
1 проц. респондентов в Литве утверждают, что относятся к лидеру государства-агрессора очень благосклонно, а 2 проц. – скорее благосклонно. В свою очередь, 89 проц. (15 проц. скорее отрицательно и 74 проц. очень отрицательно) высказываются о главе Кремля негативно. Еще 8 проц. опрошенных не имеют мнения о В. Путине.
Негативно к В. Путину относятся и в других странах Балтии. Правда, в Латвии и Эстонии немного больше респондентов, которые положительно отзываются об авторитарном российском лидере. В Латвии этот показатель составляет 15 проц. (6 проц. ответили, что очень положительно, а 9 проц. – что скорее положительно). В Эстонии ситуация очень похожая – 5 проц. относятся к В. Путину очень благосклонно, а 9 проц. – скорее благосклонно. Однако, как и в Литве, подавляющее большинство общества в соседних странах относятся к президенту России негативно: в Латвии – 74 проц., в Эстонии – 75 проц.
У президента Китая репутация также не очень хорошая
Си Цзиньпин, президент поддерживающего Россию Китая, также не пользуется хорошей репутацией в странах Балтии. 55 проц. жителей Литвы негативно относятся к лидеру коммунистического государства, такую же позицию занимают половина опрошенных в Латвии (49 проц.) и Эстонии (50 проц.). В свою очередь, 11 проц. литовцев, 23 проц. латышей и 15 проц. эстонцев положительно относятся к этому лидеру.
По сравнению с оценками лидеров США или России, у многих жителей стран Балтии нет четкого мнения о Си Цзиньпине. 33 проц. опрошенных в Литве респондентов не знали китайского лидера или просто не имели четкой позиции. Аналогичная ситуация в Латвии (28 проц.) и Эстонии (35 проц.).
Жители стран Балтии негативно относятся к непредсказуемому Д. Трампу
Президент США Д. Трамп, который в последние месяцы вызвал ажиотаж в международной дипломатии и экономике, в странах Балтии воспринимается скорее негативно, чем позитивно. 58 проц. респондентов в Литве, 54 проц. в Латвии и 63 проц. в Эстонии отрицательно относятся к главе Белого дома. Статистика тех, кто положительно отзывается о действующем президенте США, выглядит примерно так же. В Литве 3 проц. отзываются о Д. Трампе очень положительно, а 24 проц. – скорее положительно. В свою очередь, в Латвии 6 проц. людей очень положительно относятся к Д. Трампу, а 25 проц. – скорее положительно. В Эстонии 4 проц. – очень положительно, а 20 проц. – скорее положительно.
По словам Расы Алишаускене, директора Baltijos tyrimai, неудивительно, что лидеры геополитически очень важного государства негативно воспринимаются обществом Литвы, Латвии и Эстонии. На момент проведения опросов имя Д. Трампа чаще всего упоминалось в контексте мирных переговоров по Украине. И в этом вопросе глава Белого дома продемонстрировал неоднозначную позицию, не особенно благоприятную для Украины и ее лидера. И это, продолжила социолог, не осталось незамеченным жителями стран Балтии.
„Оценка Д. Трампа в основных СМИ, по крайней мере, складывается такое впечатление, была скорее негативной, чем позитивной. И довольно резко негативной. Вспомним хотя бы встречу с Зеленским“, - сказала Р. Алишаускене, имея в виду спор в Овальном кабинете, вызвавший резонанс во всем мире.
Затем, после грубых упреков Д. Трампа и вице-президента США Дж. Д. Вэнса в адрес В. Зеленского, он досрочно покинул Белый дом.
Эксцентричный миллиардер И. Маск в Литве, Латвии и Эстонии – непопулярен
В ходе опроса также интересовались о самом богатом человеке на планете – Илоне Маске. Мнения жителей стран Балтии об этом противоречиво оцениваемом бизнесмене схожи. 25 проц. респондентов в Литве, 24 проц. в Латвии и 22 проц. в Эстонии положительно относятся главе Tesla, работающему в команде Д. Трампа. Негативно к нему относятся соответственно 47 проц. в Литве, 56 проц. в Латвии и 59 проц. респондентов в Эстонии. Правда, если сравнивать его статистику со статистикой Д. Трампа, то гораздо большая часть жителей просто не имела никакого мнения об этом бизнесмене.
Наиболее положительно лидер защищающейся Украины В. Зеленский оценивается в Литве
Главу Украины В. Зеленского жители Литвы, Латвии и Эстонии оценивают положительно. 69 проц. граждан Литвы указали, что придерживаются положительного мнения о президенте Украины (из них 21 проц. оценили его очень положительно). Среди жителей Латвии их доля составляет 59 проц. Аналогичная ситуация в Эстонии. Лишь небольшая часть жителей Литвы негативно отзывается о президенте защищающейся страны – 16 проц. В других странах Балтии доля тех, кто придерживается негативного мнения, немного выше – 31 проц. в Латвии и 29 проц. в Эстонии.
Как рассказала Elta директор Baltijos tyrimai Р. Алишаускене, в настоящее время оценки украинского лидера в странах Балтии несколько хуже, чем, например, в первые годы войны.
„На это могло повлиять распространение различной негативной информации. Первые два года негативной информации вообще не было, сейчас немного появляется. Наконец, появляются различные темы, и не все они только положительные“, - считает социолог.
Оценки У. фон дер Ляйен разнятся
В ходе опроса также изучалось отношение жителей стран Балтии к председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. В Литве к этому политику, резко высказывающемуся в отношении России, относятся наиболее благосклонно – 55 проц. респондентов оценивают ее положительно. В Латвии о ней положительно отзываются 42 проц. респондентов, а в Эстонии – 43 проц. В свою очередь, негативно к председателю ЕС относятся 20 проц. граждан Литвы. В остальных странах Балтии неблагоприятное мнение об У. фон дер Ляйен гораздо выше. В Латвии 40 проц. относятся к ней негативно, а в Эстонии – 35 проц. опрошенных.
Репрезентативный опрос жителей стран Балтии проводился в феврале-марте 2025 года. В Литве опрос проводился в марте компанией Baltijos tyrimai. Было опрошено 1 020 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Возможная погрешность составляет 3,2 проц.
Опрос жителей Латвии проводился в феврале, исследование проводила компания SKDS. В Латвии было опрошено 1 005 жителей в возрасте 18-75 лет. Возможная погрешность составляет 3,2 проц.
В Эстонии опрос в марте провела компания Turu Uuringute. В Эстонии были опрошены 1 001 житель в возрасте 18 лет и старше. Возможная погрешность составляет 3,2 проц.