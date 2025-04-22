Опрос показал, как жители стран Балтии оценивают президентов друг друга

Президента Г. Науседу положительно оценивают 44 проц. жителей Латвии и 40 проц. респондентов Эстонии. В Латвии 17 проц. опрошенных критически относятся к литовскому лидеру, тогда как в Эстонии 10 проц. опрошенных не видят возможности дать положительную оценку президенту соседней страны. Еще треть респондентов в Эстонии (30 проц.) и Латвии (31 проц.) не имели мнения по этому вопросу, а пятая часть (20 проц.) эстонцев заявили, что вообще никогда не слышали о Г. Науседе.

К президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу в Литве и Эстонии относятся примерно одинаково – по 40 проц. респондентов указали, что относятся к лидеру соседней страны благосклонно. Доля населения, отрицательно относящегося к президенту Латвии, также не отличается. Как в Эстонии, так и в Латвии 12 проц. респондентов заявили, что их мнение об Э. Ринкевичсе является отрицательным. Однако большинство респондентов в Литве и Эстонии не имеет мнения о президенте Латвии. 48 проц. респондентов в Литве указали, что не знают, как оценить лидера соседней страны, или вообще никогда о таком не слышали. Похожая статистика зафиксирована и в Эстонии.