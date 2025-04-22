Опрос показал, как жители стран Балтии оценивают президентов друг друга

Президента Г. Науседу положительно оценивают 44 проц. жителей Латвии и 40 проц. респондентов Эстонии. В Латвии 17 проц. опрошенных критически относятся к литовскому лидеру, тогда как в Эстонии 10 проц. опрошенных не видят возможности дать положительную оценку президенту соседней страны. Еще треть респондентов в Эстонии (30 проц.) и Латвии (31 проц.) не имели мнения по этому вопросу, а пятая часть (20 проц.) эстонцев заявили, что вообще никогда не слышали о Г. Науседе.
К президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу в Литве и Эстонии относятся примерно одинаково – по 40 проц. респондентов указали, что относятся к лидеру соседней страны благосклонно. Доля населения, отрицательно относящегося к президенту Латвии, также не отличается. Как в Эстонии, так и в Латвии 12 проц. респондентов заявили, что их мнение об Э. Ринкевичсе является отрицательным. Однако большинство респондентов в Литве и Эстонии не имеет мнения о президенте Латвии. 48 проц. респондентов в Литве указали, что не знают, как оценить лидера соседней страны, или вообще никогда о таком не слышали. Похожая статистика зафиксирована и в Эстонии.
Президента Эстонии А. Кариса положительно оценивают 32 проц. жителей Литвы и 38 проц. жителей Латвии. В свою очередь, доля жителей, негативно оценивающих А. Кариса, в соседних странах совпадает. В Литве отрицательно к этому политику относятся 12 проц. респондентов, а в Латвии – 13 проц. В свою очередь, 56 проц. опрошенных в Литве не слышали об А. Карисе или не имеют о нем никакого мнения, тогда как в Латвии этот показатель составляет 49 проц.
Как показывает анализ, лидеры стран Балтии пользуются наибольшей популярностью у своих граждан. В Литве 67 проц. положительно отзываются о Г. Науседе, и такая же доля (67 проц.) респондентов в Латвии положительно оценивают Э. Ринкевичса. В свою очередь, в Эстонии положительно об А. Карисе отзываются 71 проц. опрошенных.
Репрезентативный опрос жителей стран Балтии проводился в феврале-марте 2025 года. В Литве опрос проводился в марте компанией Baltijos tyrimai. Было опрошено 1 020 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Возможная погрешность составляет 3,2 проц.
Опрос жителей Латвии проводился в феврале, исследование проводила компания SKDS. В Латвии было опрошено 1 005 жителей в возрасте 18-75 лет. Возможная погрешность составляет 3,2 проц.
В Эстонии опрос провел в марте провела компания Turu Uuringute. В Эстонии было опрошено 1 001 житель в возрасте 18 лет и старше. Возможная погрешность составляет 3,2 проц.