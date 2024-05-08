Опрос: почти треть литовцев не намерены голосовать на выборах в Европарламент

Как показал опрос, опубликованный LRT, более трети (35,7 проц.) избирателей не намерены выбирать депутатов Европарламента, а еще 5,6 проц. не знают, за кого будут голосовать.

Не голосовать на выборах в Европарламент более склонны женщины, 38,5 проц. из них указали, что не собираются этого делать. По данным опроса, среди мужчин этот процент составляет 32,3.

Опрос также показал, что наибольшее количество респондентов, не собирающихся голосовать, находится в группе молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет (41,7 проц.).

Чаще на выборах в Европарламент также не намерены голосовать люди с неоконченным средним или средним образованием – 43,1 и 42,9 проц. соответственно. Среди лиц с высшим образованием этот процент составляет 23,1.