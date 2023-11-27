Опрос: лучше всех в правительстве работает министр обороны Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Как показали результаты репрезентативного опроса, проведенного по заказу LRT, почти треть (29,5%) населения считает, что лучше всех среди министров свою работу выполняет министр обороны Арвидас Анушаускас. Такого мнения как правило придерживались граждане старше 30 лет, респонденты с высшим образованием, руководители и респонденты, характеризующие свои взгляды как центристские.

Между тем на втором месте – министр социальной защиты и труда Моника Навицкене (9,4%), работу которой лучше всего оценивают жители небольших городов, респонденты с самым низким месячным доходом семьи (до 1000 евро) и пенсионеры. Третье место занимает министр внутренних дел Агне Билотайте (5,7%).

Пятерку министров, которые, по мнению участников опроса, выполняют свою работу лучше всего, замыкают министр культуры Симонас Кайрис (4,1%) и министр окружающей среды Симонас Гентвилас (4%).

При этом среди министров реже всего жители упоминали министра здравоохранения Арунаса Дулькиса и министра энергетики Дайнюса Крейвиса (по 0,9%).

10,6% опрошенных заявили, что весь кабинет министров работает плохо, а 16,7% не имели мнения по этому вопросу. Такой ответ в основном давали мужчины, люди старше 50 лет, жители сельской местности, респонденты со средним или низшим образованием и с самым низким месячным доходом семьи (до 1000 евро), руководители, безработные и домохозяйки, жители левого толка.

Совместная литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai 23 октября – 7 ноября 2023 г. провела репрезентативный опрос населения Литвы.

Опрошено 1013 жителей Литвы (в возрасте от 18 лет и старше), исследование проводилось в 109 точках выборки.

Результаты исследования отражают мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше по полу, возрасту и типу поселения. Данные опроса взвешены и отражают мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.

Погрешность результатов при таком размере выборки не превышает 3,1 процентного пункта при доверительном интервале 95%.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии