Опрос: лучше всех в правительстве работает министр обороны Литвы

Между тем на втором месте – министр социальной защиты и труда Моника Навицкене (9,4%), работу которой лучше всего оценивают жители небольших городов, респонденты с самым низким месячным доходом семьи (до 1000 евро) и пенсионеры. Третье место занимает министр внутренних дел Агне Билотайте (5,7%).

Пятерку министров, которые, по мнению участников опроса, выполняют свою работу лучше всего, замыкают министр культуры Симонас Кайрис (4,1%) и министр окружающей среды Симонас Гентвилас (4%).

При этом среди министров реже всего жители упоминали министра здравоохранения Арунаса Дулькиса и министра энергетики Дайнюса Крейвиса (по 0,9%).

10,6% опрошенных заявили, что весь кабинет министров работает плохо, а 16,7% не имели мнения по этому вопросу. Такой ответ в основном давали мужчины, люди старше 50 лет, жители сельской местности, респонденты со средним или низшим образованием и с самым низким месячным доходом семьи (до 1000 евро), руководители, безработные и домохозяйки, жители левого толка.