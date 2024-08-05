Опрос: кого жители Литвы хотят видеть в кресле премьера?

По данным опроса, 16 проц. респондентов после выборов в Сейм в качестве главы Кабмина хотело бы видеть председателя Союза демократов „Во имя Литвы“ С. Сквернялиса и председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) В. Блинкявичюте.

Одинаковое количество опрошенных – по 12 проц. – хотят видеть в кресле премьера нынешнего премьер-министра Ингриду Шимоните и лидера партии „Неманская заря“, экс-депутата Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса.

Согласно опросу, от Р. Жемайтайтиса и нынешнего премьер-министра немного отстает мэр Ширвинтского района, член Партии регионов Литвы Живиле Пинскувене. В ее поддержку высказались 10 проц. участников опроса.