Опрос: кого жители Литвы хотят видеть в кресле премьера?

По данным опроса, 16 проц. респондентов после выборов в Сейм в качестве главы Кабмина хотело бы видеть председателя Союза демократов „Во имя Литвы“ С. Сквернялиса и председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) В. Блинкявичюте.
Одинаковое количество опрошенных – по 12 проц. – хотят видеть в кресле премьера нынешнего премьер-министра Ингриду Шимоните и лидера партии „Неманская заря“, экс-депутата Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса.
Согласно опросу, от Р. Жемайтайтиса и нынешнего премьер-министра немного отстает мэр Ширвинтского района, член Партии регионов Литвы Живиле Пинскувене. В ее поддержку высказались 10 проц. участников опроса.
По 6 проц. опрошенных отметили, что хотели бы видеть премьер-министром бывшего кандидата в президенты Игнаса Вегеле и нынешнего спикера Сейма Викторию Чмилите-Нильсен.
Минимальную поддержку респондентов в качестве возможных премьер-министров, по результатам опроса, получили председатель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис, бывший кандидат в президенты Эдуардас Вайткус и социал-демократ Гинтаутас Палуцкас.