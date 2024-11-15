Оправдание Палуцкаса после острой критики: произошло недоразумение

„Искренне говорю – к организаторам митинга у меня нет никаких нареканий, никаких обвинений. Я не знаю, откуда появилось такое впечатление“, – сказал Палуцкас.
„До этого дня я даже не знал, кто такие эти организаторы митинга, которые подали заявление на проведение мероприятия в муниципалитет. Не знаю, откуда появилось это впечатление. Я говорил о тех организациях, которые в Facebook охарактеризовали ситуацию как тиранию, которые призывали людей приходить на митинг, подчеркивая право на участие в протесте. Я говорил о тех политических оппонентах, которые в социальных сетях делились приглашениями“, – уточнил свои заявления политик, заметив, что уже связался с организаторами митинга.
„Мы сегодня утром с ними контактировали, они мне написали, я объяснил ситуацию. Никаких упреков, я уважаю право на мирное собрание, митинг, пикет или другую форму протеста. Я думаю, это какое-то недоразумение“, – продолжал он.
Так политик оценил публичное обращение одного из организаторов протеста Мантаса. Активист требовал, чтобы Палуцкас опроверг ложные заявления о том, что к организации митинга причастны политические оппонент, а целью митинга было сопротивление результатам выборов.
Однако Палуцкас по-прежнему считает, что собравшиеся на митинг выразили недовольство результатами выборов.
„Мы, видимо, должны оценить два аспекта этого мероприятия. Первое – я высказался против распространения розни, против дискриминации, антисемитизма, ксенофобии. Об этом и речи быть не может, поэтому повторяю еще раз, что такого нет в будущем правительстве, ни в моей личности, ни в коалиционном соглашении“, – сказал депутат.
„Однако, как я упоминал, что касается разных высказываний некоторых политических оппонентов и форматы приглашений, у меня появилось впечатление, что они не довольны результатами. Я видел и представителей Партии свободы, некоторых представителей консерваторов и их записи в социальных сетях. У меня сложилось впечатление, что они не очень довольны результатами выборов и они хотели бы ограничить право демократических партий создать коалицию. У меня сложилось такое впечатление. Может оно неверное“, – сказал он.
Палуцкас повторил, что несмотря на недовольство общества о протесты, избиратели позволят правящему большинству делами доказать, что новая власть достойна доверия.
„Я искренне надеюсь, что люди высказались, выпустили пар и у них будет терпение, они подождут, когда правительство своими делами покажет, что достойно доверия“, – выразил он надежду.
„Я ни в чем не обвиняю и не упрекаю организаторов. Это честные люди, реагирующие на политические актуальные вопросы, у них есть право даже на отрицательное мнение о политических процессах. Это основа демократии“, – сказал Палуцкас.
Напомним, что акция протеста прошла 14 ноября вечером у здания парламента, в день, когда новые депутаты приносили присягу.