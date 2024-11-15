Оправдание Палуцкаса после острой критики: произошло недоразумение

„До этого дня я даже не знал, кто такие эти организаторы митинга, которые подали заявление на проведение мероприятия в муниципалитет. Не знаю, откуда появилось это впечатление. Я говорил о тех организациях, которые в Facebook охарактеризовали ситуацию как тиранию, которые призывали людей приходить на митинг, подчеркивая право на участие в протесте. Я говорил о тех политических оппонентах, которые в социальных сетях делились приглашениями“, – уточнил свои заявления политик, заметив, что уже связался с организаторами митинга.