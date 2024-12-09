Оппозиция требует проверки Конституционным Судом законности неполного кабинета министров

„Фракция СО-ХДЛ приняла решение инициировать обращение в Конституционный Суд с целью выяснить, соответствует ли указ президента об утверждении правительства в неполном составе, без двух министров, основному закону страны. Конституция предусматривает утверждение правительства в полном составе“, – говорится в сообщении СО-ХДЛ, переданном агентству Elta.
„Единственный способ выяснить, является ли утверждение неполного состава правительства законным, — это разъяснение Конституционного Суда. Сейчас мы готовим текст обращения в Конституционный Суд и в ближайшее время начнем собирать подписи депутатов Сейма“, – говорят консерваторы Сейма.
Оппозиционная фракция также обращает внимание на то, что назначенный премьер-министр Гинтаутас Палуцкас и президент Гитанас Науседа не сформировали полный состав правительства в предусмотренный Конституцией двухнедельный срок – Кабинет министров был утвержден без кандидатов в министры окружающей среды и юстиции от „Зари Немана“.
„Не исключено, что поиск подходящих министров обусловлен выбранным форматом коалиции и высказанными президентом условиями и его отношением к кандидатам от „Зари Немана“, что: „не знаю, кто из уважающих себя людей захочет идентифицировать себя с лидером этой партии“, на это может потребоваться неопределенное количество времени“, — говорят в СО-ХДЛ.
„После формирования правительства в неполном составе истекают предусмотренные в Конституции сроки, в течение которых не назначенные министры должны быть назначены на свои должности. Это может создать условия для нарушения конституционного принципа ответственного управления. Также терпимость к формированию неполного кабинета министров создает условия для обхода Конституции и предусмотренных ею жестких сроков, в течение которых назначенный премьер-министр должен утвердить правительство“, – подчеркивают консерваторы.
СО-ХДЛ также обращает внимание на то, что закон о правительстве предусматривает, что министерства и другие государственные учреждения обязаны предоставлять назначенным министрам материалы, необходимые для подготовки программы Правительства.
„Это положение позволяет обосновать, что подготовка программы правительства также входит в сферу ответственности назначенных министров. Возникают вопросы, конституционно ли, когда не участвовавшие в подготовке программы, а в Сейме, при рассмотрении программы, в отсутствии возможности для депутатов Сейма задавать вопросы назначенным министрам и без возможности убедиться, смогут ли назначенные министры выполнять программу, соответствует ли это конституционной процедуре формирования правительства“, – подчеркивают в СО-ХДЛ.