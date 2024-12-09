Оппозиция требует проверки Конституционным Судом законности неполного кабинета министров

„Не исключено, что поиск подходящих министров обусловлен выбранным форматом коалиции и высказанными президентом условиями и его отношением к кандидатам от „Зари Немана“, что: „не знаю, кто из уважающих себя людей захочет идентифицировать себя с лидером этой партии“, на это может потребоваться неопределенное количество времени“, — говорят в СО-ХДЛ.

„После формирования правительства в неполном составе истекают предусмотренные в Конституции сроки, в течение которых не назначенные министры должны быть назначены на свои должности. Это может создать условия для нарушения конституционного принципа ответственного управления. Также терпимость к формированию неполного кабинета министров создает условия для обхода Конституции и предусмотренных ею жестких сроков, в течение которых назначенный премьер-министр должен утвердить правительство“, – подчеркивают консерваторы.