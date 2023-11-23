Оппозиция требует остановить работу парламента Литвы

"Сложилась такая ситуация, что две парламентские партии вместо того, чтобы выполнять назначенное судом наказание, участвуют в законодательном процессе. (...) Давайте решать вопрос двух фракций криминальных партий в парламенте – они не должны участвовать в процессе законодательства. Только когда мы примем такое решение мы сможем продолжить процесс издания законов. Поэтому прошу даже не обсуждать повестку, а остановить работу и вместе решать проблему", – сказал Гайжаускас.

"Спикер, вы первая должны показать пример, уйти из партии, остановить членство, ведь вы председатель парламента – я прошу вас принять решение", – продолжил он.

Чмилите-Нильсен не стала ввязываться в дискуссию и только отметила, что не намерена покидать партию.

"Я не намерена дистанцироваться от партии, спасибо за предложение", – сказала она.

Представитель Смешанной группы депутатов Агне Ширинскене призвала консерваторов придерживаться принципа прозрачности, каких они требовали от правительства соцдемов.