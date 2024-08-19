Оппозиция о кандидатуре Кубилюса на пост еврокомиссара: он – опытный политик

„Андрюс ​​Кубилюс – достаточно опытный политик. Думаю, он сможет достойно выполнять обязанности комиссара. Я бы пожелала ему стать как комиссаром всей Литвы, а не отдельных ее частей, так и всего Евросоюза“, – сказала социал-демократ, отметив, что затянувшиеся дискуссии по поводу еврокомиссара следует завершить выбором кандидатуры А. Кубилюса.

С другой стороны, политик ясно дает понять, что экс-премьер является гораздо более подходящей кандидатурой на пост еврокомиссара, чем министр иностранных дел.

„Андрюса Кубилюса знает вся Литва, отношение к нему, видимо, неоднозначное и разнообразное. Многие еще помнят налоговые реформы и различные оптимизации, проведенные Андрюсом Кубилюсом и его правительством“, – заявила председатель социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте журналистам в Сейме.

„Мнения разные, но я склоняюсь к тому, что откладывать больше нельзя, другого выбора нет. Судя по всему, Андрюс Кубилюс будет тем человеком, которого следует утвердить в должности комиссара“, – сказала В. Блинкявичюте.

То, что кандидатура А. Кубилюса более подходящая, чем Г. Ландсбергиса, отмечает и председатель партии „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис.