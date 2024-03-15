Олимпийские комитеты стран Балтии в очередной раз высказались против участия нейтральных спортсменов в Парижских играх

"Национальные олимпийские комитеты Литвы, Латвии и Эстонии и наше спортивное сообщество потрясены двумя годами войны на территории Украины.

Мы по-прежнему недовольны решением исполкома Международного олимпийского комитета о допуске индивидуальных нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже", - пишется в обращении.

"Мы твердо придерживаемся прежних позиций национальных олимпийских комитетов стран Балтии и убеждены, что российские и белорусские спортсмены ни при каких обстоятельствах не должны участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже", - отмечают они.