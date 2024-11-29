Окончательное решение: отчим детей Шойгу лишен литовского гражданства

В среду коллегия в составе трех судей отклонила апелляционную жалобу А. Каминскаса и оставила в силе решение суда первой инстанции в отношении заявителя.
Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
А. Каминскас — супруг Елены Каминскас, матери детей С. Шойгу, бывшего министра обороны России, ныне главы Совета безопасности России.
Суд рассмотрел жалобу на приказ министра внутренних дел Агне Билотайте от 2022 года, согласно которому А. Каминскас утратил гражданство Литовской Республики после приобретения гражданства другого государства.
Заявитель утверждал, что данная часть приказа является незаконной и необоснованной, принятой с нарушением процессуальных требований.
Однако суды постановили иначе.
„Та часть оспариваемого постановления, согласно которой было решено, что заявитель Адольфас Каминскас утратил гражданство Литовской Республики, является законной и обоснованной“, – заявили в суде.
Ответчик Министерство внутренних дел и третья заинтересованная сторона, Департамент миграции, в своих ответах судам заявили, что жалоба заявителя является необоснованной.
Они указали, что в части 1 статьи 26 Закона о гражданстве предусмотрено, что гражданин Литовской Республики, вступивший в гражданство другого государства, теряет гражданство Литовской Республики со дня приобретения гражданства другого государства за исключением лиц, которые в соответствии с пунктами 1-5, 7, 9 и 11 статьи 7 могут сохранить гражданство Литовской Республики наряду с гражданством другого государства.
Поскольку заявитель приобрел российское гражданство и не указал, какому из указанных исключений он соответствует, министр внутренних дел после тщательного изучения всех собранных сведений издала законный и обоснованный приказ.
Решение об отмене гражданства А. Каминскаса приняла министр внутренних дел А. Билотайте с учетом представления Департамента миграции, который постановил, что А. Каминскас стал гражданином России и не имеет права на двойное гражданство.