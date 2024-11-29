Окончательное решение: отчим детей Шойгу лишен литовского гражданства

„Та часть оспариваемого постановления, согласно которой было решено, что заявитель Адольфас Каминскас утратил гражданство Литовской Республики, является законной и обоснованной“, – заявили в суде.

Ответчик Министерство внутренних дел и третья заинтересованная сторона, Департамент миграции, в своих ответах судам заявили, что жалоба заявителя является необоснованной.

Они указали, что в части 1 статьи 26 Закона о гражданстве предусмотрено, что гражданин Литовской Республики, вступивший в гражданство другого государства, теряет гражданство Литовской Республики со дня приобретения гражданства другого государства за исключением лиц, которые в соответствии с пунктами 1-5, 7, 9 и 11 статьи 7 могут сохранить гражданство Литовской Республики наряду с гражданством другого государства.