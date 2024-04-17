Около 4000 солдат запаса получат уведомления: проверяется готовность к выполнению задач

"Военнослужащие Службы воинской обязанности и комплектования свяжутся с отдельными солдатами активного и подготовленного резерва, при необходимости уточнят их контактные данные, а также предварительно оценят обстоятельства, от которых зависит готовность солдат к выполнению задач в случае возникновения такой потребности", - говорится в опубликованном в среду сообщении.

Указывается, что военнослужащие запаса, здоровье которых не было проверено, должны будут заполнить декларацию установленной формы и ответить на вопросы декларации. Врачи комиссии военно-медицинской экспертизы оценят состояние здоровья военнослужащих и определят их годность к военной службе. Соответствующие солдаты запаса будут зачислены на службу в подразделения вооруженных сил.