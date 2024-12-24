Ограничительные меры для граждан России и Беларуси предлагается продлить еще на год

Вышеупомянутый закон ужесточает процедуры предоставления постоянного и временного вида на жительство, выдачи виз и предоставления статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси. Запрещено также передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского Союза (ЕС), прибывшие оцениваются на предмет дополнительных рисков, ограничено право граждан России приобретать недвижимость в Литве, ограничен ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения, им запрещено ввозить в Литву или вывозить из нее украинские гривны. Сейм впервые принял закон о последних национальных санкциях весной 2023 года. Правда, тогда президент Гитанас Науседа вернул закон в парламент, призвав унифицировать ограничения, применяемые как к россиянам, так и к белорусам. Тогда Сейм отклонил вето президента.