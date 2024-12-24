Ограничительные меры для граждан России и Беларуси предлагается продлить еще на год

Внесенный Министерством иностранных дел Литвы (МИД) законопроект предусматривает продление ограничительных мер, действующих уже второй год, еще на год - до 2 мая 2026 года. В настоящее время законом предусмотрено, что упомянутые санкции применяться до 2 мая 2025 года. В министерстве указывают, что полномасштабная война, развязанная Россией против Украины 24 февраля 2022 года, все еще продолжается, поэтому причины ограничений не исчезли.
„Продление действия закона обеспечит Литве возможность применять ограничительные меры к государствам-агрессорам в качестве инструмента внешней политики в дополнение к международным санкциям, введенным Евросоюзом в связи с войной, которую Российская Федерация ведет против Украины“, - говориться в пояснительной записке к законопроекту.
Вышеупомянутый закон ужесточает процедуры предоставления постоянного и временного вида на жительство, выдачи виз и предоставления статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси. Запрещено также передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского Союза (ЕС), прибывшие оцениваются на предмет дополнительных рисков, ограничено право граждан России приобретать недвижимость в Литве, ограничен ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения, им запрещено ввозить в Литву или вывозить из нее украинские гривны. Сейм впервые принял закон о последних национальных санкциях весной 2023 года. Правда, тогда президент Гитанас Науседа вернул закон в парламент, призвав унифицировать ограничения, применяемые как к россиянам, так и к белорусам. Тогда Сейм отклонил вето президента.