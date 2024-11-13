Ограничено движение грузового транспорта через границу с Россией и Беларусью: водителям придется регистрироваться заранее

Таким образом Минтранс стремится урегулировать очереди грузового транспорта на пограничных пунктах и тем самым повысить безопасность на границе.
Водители, желающие пересечь границу, должны будут зарегистрироваться в информационной системе управления очередью (EVIS) транспортных средств, ожидающих пересечения государственной границы Литовской Республики. Регистрация вступает в силу 1 декабря.
На адаптацию системы к регистрации грузовых транспортных средств потребуется дополнительное финансирование в размере около 10 тыс. евро, эти расходы будут единовременными. Ожидается, что транспортные средства прибудут в зону ожидания ближе к забронированному времени и вместо формирования физических очередей перейдут в электронное пространство.
Также для граждан России и Беларуси, следующих калининградским транзитным поездом, вводится запрет на выход и посадку на Вильнюсском вокзале. Этот запрет уже действует на других остановках – в пограничных пунктах Кена и Кибартай.
Вводится ограничение и на пассажироперевозки нерегулярными рейсами по международным маршрутам: запрещен проезд в автобусах с числом сидячих мест более 9, включая водительское место.
Ограничен проезд через следующие пункты с Россией: Рамонишкяй–Пограничный, Нида–Морское и Рыбачий, Юрбаркас и Русне–Советск.
Пассажиры не смогут попасть в Беларусь через пункты Шумск–Алуоша (Лоша), Тверячюс–Виджяй, Адутишкес–Мольдевичи, Кракунай–Геранёны, Эйшишкес–Дотишки, Ракай–Петюлевцы, Норвилишкес–Пицкуны, Латежерис–Паречье, Швяндубре–Привалка, Лаворишкес– Котловка, Райгардас–Привалка.
Правительство еще в феврале 2024 г. закрыло пограничные пункты Лаворишкес и Райгардас, в результате чего на 40 проц. выросли очереди грузового транспорта на действующих пунктах Мядинкай и Шальчининкай.
В настоящее время, если для пересечения границы нет свободного времени для добровольной регистрации, грузовые автомобили едут на границу и встают в живую очередь. Учитывая общий уровень безопасности на границе, такая высокая концентрация грузового транспорта создает дополнительные угрозы на границе.