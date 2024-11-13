Ограничено движение грузового транспорта через границу с Россией и Беларусью: водителям придется регистрироваться заранее

Правительство еще в феврале 2024 г. закрыло пограничные пункты Лаворишкес и Райгардас, в результате чего на 40 проц. выросли очереди грузового транспорта на действующих пунктах Мядинкай и Шальчининкай.

В настоящее время, если для пересечения границы нет свободного времени для добровольной регистрации, грузовые автомобили едут на границу и встают в живую очередь. Учитывая общий уровень безопасности на границе, такая высокая концентрация грузового транспорта создает дополнительные угрозы на границе.