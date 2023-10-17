Офис Светланы Тихановской опубликовал отчет о доходах и расходах

Проверку проводила аудиторская компания MOORE Mackonis. Она проанализировала финансовые документы и отчеты Офиса Светланы Тихановской за период с начала регистрации и до 31 декабря 2022 года. Также проведена оценка механизмов внутреннего контроля и методы бухгалтерского учета, указывают в Офисе.

Доходы структуры за 2022 год составили 176,1 тысячи евро, а в 2021 году — 110 тысяч евро. Из них доход по строке, которая проходит как «выручка от продаж» (аналог дохода от продажи товаров и услуг в Беларуси) составила 5,6 тысячу евро. «Доход финансирования» — 175,5 тысячу. В аудиторской компании указали, что это доход, полученный от финансовой поддержки. В самом Офисе уточняют, что это поступления как от физических, так и юридических лиц, а также добавляют, что данные тех, от кого были получены средства, «не раскрываются из соображений безопасности».