Офис Светланы Тихановской опубликовал отчет о доходах и расходах

Проверку проводила аудиторская компания MOORE Mackonis. Она проанализировала финансовые документы и отчеты Офиса Светланы Тихановской за период с начала регистрации и до 31 декабря 2022 года. Также проведена оценка механизмов внутреннего контроля и методы бухгалтерского учета, указывают в Офисе.
По итогам проверки аудиторская компания не выявила каких-либо нарушений или искажений в финансовом плане.
Доходы структуры за 2022 год составили 176,1 тысячи евро, а в 2021 году — 110 тысяч евро. Из них доход по строке, которая проходит как «выручка от продаж» (аналог дохода от продажи товаров и услуг в Беларуси) составила 5,6 тысячу евро. «Доход финансирования» — 175,5 тысячу. В аудиторской компании указали, что это доход, полученный от финансовой поддержки. В самом Офисе уточняют, что это поступления как от физических, так и юридических лиц, а также добавляют, что данные тех, от кого были получены средства, «не раскрываются из соображений безопасности».
От юрлиц, зарегистрированных в Литве, организация получила целевое финансирование в 2022 году на 127,4 тысячи евро. При этом поддержка физических и юридических лиц деятельности организации составила 7,1 тысячи. Иностранные компании передали ей 37,7 тысячи евро.
Расходы Офиса составили в 2022 году 182 тысячи евро (в 2021 -м — 100,5 тысячи). Самая большая статья — операционные расходы — 175,5 тысячи евро. Как правило, сюда включаются оплата труда сотрудников, затраты на аренду помещений, коммунальные платежи. Из них, как следует из отчета, различного рода выплаты, такие как оплата труда, вознаграждения (вероятно, внештатным сотрудникам) и сопутствующие выплаты составили 154,2 тысячи евро. Аренда помещения обошлась в 16,6 тысячи, еще 3,4 тысячи были расходованы на услуги по организации мероприятий. Строка «другие расходы» — 1285 евро.
В самом Офис также сообщили, что он сотрудничают со многими партнерскими организациями. Их расходы на совместную деятельность отражаются в их отчетах: «Это может быть аренда помещений, оплата работы консультантов и экспертов, с которыми реализуются совместные проекты. Международные поездки Светланы Тихановской часто покрываются приглашающей стороной».
По итогам отчетного периода расходы превысили доходы на 5,9 тысячи евро.
На конец отчетного периода, как говорится в анализе аудиторской компании, работал один застрахованный сотрудник. По данным литовского ресурса rekvizitai.vz.lt, сейчас в Офисе числятся два застрахованных сотрудника. «Большинство людей, с которыми работает Офис, работают по временным контрактам и получают вознаграждение пропорционально проделанной работе. Также у Офиса есть волонтеры и внештатные консультанты», — говорят в структуре.
Офис Светланы Тихановской пояснил, почему финансовый аудит был проведен только сейчас. Там говорят, что это связано с тем, что такое решение приняли в ответ на общественный запрос, ранее в этом не было необходимости, так как литовским законодательством обязанность проводить аудит учреждения не установлена. «В январе 2023 года в MOORE Mackonis был направлен запрос на проведение аудита Офиса. Результат аудита был получен 19 сентября 2023 года», — сообщают в пресс-службе Светланы Тихановской.
Также там пояснили, влияет ли Офис Тихановской на распределение средств, которые выделяются международными организациями для демократических преобразований белорусского общества. «Офис Светланы Тихановской не распоряжается и не решает, кому и как направлять деньги, выделенные международными организациями на поддержку демократических преобразований в Беларуси. Такая международная помощь выделяется напрямую некоммерческим организациям — в том числе правозащитным, образовательным, культурным инициативам и проектам, а также независимым средствам массовой информации», — сообщила пресс-служба.