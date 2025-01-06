Офис президента ждет обобщенного военно-политического совета по выходу из Оттавской конвенции

Бывший министр обороны Лауринас Кащюнас первым упомянул о том, что Литва должна денонсировать Оттавскую конвенцию . Консерватор утверждает, что подобные военные советы он получал, когда возглавлял министерство. Поэтому консерватор призывает министерство завершить обсуждения и подготовить конкретный план выхода из конвенции.

„Президент стремится мобилизовать все возможные меры для защиты государства и укрепления возможностей Литовской армии. При этом необходимо учитывать и другие аспекты этого вопроса: решения союзников, возможные риски и их контроль“, - пояснил он позицию Офиса президента.

„Этот вопрос сейчас рассматривается в Министерстве обороны. офис президента ждет обобщенного военно-политического совета относительно возможного выхода из Оттавской конвенции“, - письменно Elta ответил советник президента Ридас Ясюленис.

Идею поддерживают командующий армией генерал Раймундас Вайкшнорас, а также нынешний министр обороны Довиле Шакалене.

Оттавская конвенция 1999 года, направленная на ликвидацию противопехотных мин, была подписана более чем 160 странами, включая большинство западных стран. Соглашение обязывает не использовать, не создавать, не производить, не приобретать, не накапливать, не хранить и не передавать противопехотные мины.

Литва присоединилась к конвенции в 2004 году.

Как и все международные договоры, решение о денонсации Оттавской конвенции должно приниматься Сеймом по предложению президента.