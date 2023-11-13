Офис президента: решение о гражданстве Лиепы будет принято после Комиссии по делам гражданства

В ответ на инициированную Министерством внутренних дел (МВД) процедуру лишения российской балерины Илзе Лиепы литовского гражданства, предоставленного ей в порядке исключения, Офис президента заявил, что глава государства Гитанас Науседа примет решение по такому предложению после получения заключения Комиссии по делам гражданства.