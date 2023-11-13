Офис президента: решение о гражданстве Лиепы будет принято после Комиссии по делам гражданства

"Президент ждет обращения МВД по поводу лишения литовского гражданства, предоставленного г. Илзе Лиепе в порядке исключения, и заключения Комиссии по делам гражданства. Президент примет решение, как только получит заключение Комиссии по делам гражданства", – говорится в комментарии, переданном Коммуникационной группой президента агентству ELTA.
"Президент призывает Министерство внутренних дел пересмотреть список лиц, получивших гражданство Литовской Республики в порядке исключения и одновременно являющихся гражданами другого государства, и оценить его на предмет соответствия положениям пункта 10 статьи 24 Закона о гражданстве Литовской Республики", – говорится в ответе.