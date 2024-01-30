Офис президента: решение Китая приостановить выдачу виз гражданам Литвы – ответная мера Пекина

"Китай достаточно последователен в своих действиях, и когда ему не нравится какое-либо решение, он принимает меры. Можно сказать, что это ответная мера. Министерство иностранных дел, вероятно, спросит у китайских дипломатов. Что это значит – мы сможем услышать из первых уст", - во вторник радиостанции "Žinių radijas" прокомментировала главный советник президента Аста Скайсгирите, отметив, что есть желание вернуться к нормальным отношениям Литвы с Китаем.
"(…), есть желание иметь дипломатические отношения на уровне послов. Есть желание литовской стороны аккредитовать посла в Пекине. Соответственно, можно было бы ожидать присутствия посла Китая в Вильнюсе. Однако нам еще предстоит до этого дойти", - заключила она.
На прошлой неделе министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что представительство Китая приостановило выдачу виз гражданам Литвы.
"Нас об этом проинформировали. Никакой дополнительной информации не предоставляется. Я знаю, что, если будет необходимость, граждан Литвы могут принять и в других странах – в Польше или где-то еще", - заявил он журналистам во время визита в Украину.
Однако Г. Ландсбергис сказал, что не может комментировать, почему не выдаются визы и носит ли эта ситуация временный характер.
После того, как Литва разрешила Тайваньскому представительству работать в Вильнюсе, отношения между Вильнюсом и Пекином ухудшились.
В конце 2021 г. Пекин применил строгие дипломатические и экономические санкции. Кроме того, МИД Китая официально снизил уровень дипломатических отношений с Литвой – до уровня временного поверенного в делах.