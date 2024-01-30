Офис президента: решение Китая приостановить выдачу виз гражданам Литвы – ответная мера Пекина

"Китай достаточно последователен в своих действиях, и когда ему не нравится какое-либо решение, он принимает меры. Можно сказать, что это ответная мера. Министерство иностранных дел, вероятно, спросит у китайских дипломатов. Что это значит – мы сможем услышать из первых уст", - во вторник радиостанции "Žinių radijas" прокомментировала главный советник президента Аста Скайсгирите, отметив, что есть желание вернуться к нормальным отношениям Литвы с Китаем.

"(…), есть желание иметь дипломатические отношения на уровне послов. Есть желание литовской стороны аккредитовать посла в Пекине. Соответственно, можно было бы ожидать присутствия посла Китая в Вильнюсе. Однако нам еще предстоит до этого дойти", - заключила она.

На прошлой неделе министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что представительство Китая приостановило выдачу виз гражданам Литвы.