Офис президента по-прежнему ожидает решения МИД Литвы о начале служебной проверки по запросу посла Баярунаса

"Пока мы находимся в той ситуации, когда президент ждет, как он уже неоднократно упоминал Министерству иностранных дел, определенного отпущения", – сказала старший советник президента Аста Скайсгирите.

"Но это отпущение должно быть сделано коллегиальным органом Министерства иностранных дел – или комиссией, или каким-то другим решением – что именно Э. Баярунас сделал не так, почему его отозвали на работу в МИД" – добавила она.

С 19 октября прошлого года посол Э. Баярунас был отозван для консультаций. Функции дипломата временно приостановлены – до восстановления конструктивной и продуктивной работы представительства.

Между тем посол, которого самого обвиняют в моббинге, попросил провести служебную проверку на предмет того, не подвергается ли он психологическому насилию.

В запросе дипломата также ставится вопрос и о репутационном ущербе послу.