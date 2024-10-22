Офис президента об идее оправки военных инструкторов в Украину: Литва ничего не исключает

„После Парижской конференции, когда союзники и другие страны-партнеры обсуждали, как мы можем по-новому способствовать поддержке Украины или немного изменить стратегическую картину, внеся стратегическую неопределенность по поводу вмешательства Запада, наша позиция опиралась на несколько принципов. Во-первых – мы должны сделать то, что сейчас больше всего необходимо Украине и о чем она просит. Во-вторых, это все равно необходимо делать в группе стран-единомышленников, для более ощутимого эффекта. В-третьих, ни одной опции, которая рассматривается, нельзя исключить“, – заявил журналистам во вторник К. Будрис.