2024.10.22 14:51

Офис президента об идее оправки военных инструкторов в Украину: Литва ничего не исключает

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Инструктор литовской армии с украинскими военными
Инструктор литовской армии с украинскими военными
ФОТО: KAM

На фоне призывов министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса вернуться к идее президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов в Украину, старший советник главы государства по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис уверяет, что Литва не исключает такой возможности. Тем не менее, он подчеркивает, что страны Запада могут поддерживать борьбу Украины с агрессором и другими способами, а не только отправкой военных учебных миссий.

„После Парижской конференции, когда союзники и другие страны-партнеры обсуждали, как мы можем по-новому способствовать поддержке Украины или немного изменить стратегическую картину, внеся стратегическую неопределенность по поводу вмешательства Запада, наша позиция опиралась на несколько принципов. Во-первых – мы должны сделать то, что сейчас больше всего необходимо Украине и о чем она просит. Во-вторых, это все равно необходимо делать в группе стран-единомышленников, для более ощутимого эффекта. В-третьих, ни одной опции, которая рассматривается, нельзя исключить“, – заявил журналистам во вторник К. Будрис.

„В тех же рамках находимся и сейчас“, – отметил он.

„Когда будет необходимость об этом говорить (об отправке военных – ELTA), это будет обсуждаться. Литва ничего не исключает“, – добавил советник президента.

По мнению К. Будриса, несмотря на то что в Плане победы президента Владимира Зеленского не упоминается отправка войск западных союзников в Украину, этот вопрос не должен отвлекать внимание от основной темы – оказываемой странами поддержки украинцев оружием, а также помощи в вопросах технического обслуживания и ремонта военной техники.

„Тема возможной отправки военных инструкторов (...) в Украину не должна стать способом обойти тему, которая гораздо важнее – гарантий безопасности для Украины и всего необходимого вооружения и возможности использовать его надлежащим образом против целей в России. Второе – нам еще нужно поговорить в более широкой группе, есть ли желающие, которые способны это сделать и в каких сферах это следует делать больше всего“, – размышлял советник.

„Мы не должны ничего убирать со стола и продолжаем следовать этому“, – заверил К. Будрис.

Л. Кащюнас: необходимо лидерство Франции

Министр национальной обороны Лауринас Кащюнас также приветствует идею вернуться к инициативе Э. Макрона. Правда, по мнению политика, инициативу в этом вопросе должен взять на себя сам Париж.

„Отношусь к этой инициативе положительно. Но, опять же, необходимо лидерство Франции. Если она вновь поднимет такой флаг, мы готовы рассмотреть все возможности и внести свой вклад“, – сказал он, подчеркнув, что в таком случае будут изучены все обстоятельства безопасности.

ELTA напоминает, что командующий украинской военной разведкой Кирилл Буданов заявил, что в России проходят обучение около 11 тыс. солдат из Северной Кореи, которые будут готовы вступить в борьбу против Украины. В ответ на участие Северной Кореи в войне министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал Запад вернуться к идее президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов в Украину.

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