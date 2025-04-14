Офис президента Литвы высказывается за возобновление дипотношений с Китаем

„Восстановление нормальных дипломатических отношений было бы стремлением. Должны ли мы для этого нарушать наши принципы и наши ценности? Ну, нет. Однако дискуссия должна происходить. Он не является нашим врагом, это еще одно государство, с которым у нас есть разногласия, — отношения нужно нормализовать тем или иным образом. Офис президента выступает за возобновление дипломатических отношений или приведение их в такое состояние, которое существовало несколько лет назад: чтобы у нас были послы и чтобы мы проводили дипломатические дискуссии“, — заявил М. Чеснулявичюс журналистам в Президентском дворце в понедельник.
„Дискуссии ведутся, но конкретный план того, что и когда будет сделано, сейчас я не могу представить“, — подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, идут ли уже процессы нормализации отношений.
По словам М. Чеснулявичюса, с точки зрения угроз Китай не представляет для Литвы такого же уровня риска, как Россия или Беларусь.
„Эти угрозы необходимо оценивать по их характеру и масштабу. Если говорить о том, что угроза исходит от России, Беларуси, Китая — то Россия в настоящее время определялась бы как враг. Китай — как противник, конкурент. Различается наш подход к людям, к свободе людей, есть много разногласий. Китай не представляет для нас экзистенциальной угрозы. В данном случае мы не ставим Китай и Россию с Беларусью на одну полку. Это два разных типа угроз“, — сказал он.
В понедельник премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что Литва выпадает из контекста других стран Европейского союза (ЕС) из-за своей позиции по Пекину. Несмотря на то, что, по мнению политика, можно рассуждать о том, насколько активно следует поддерживать двусторонние отношения с Китаем, премьер-министр дает понять, что отсутствие нормальных дипломатических контактов — это плохо.