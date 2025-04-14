Офис президента Литвы высказывается за возобновление дипотношений с Китаем

„Восстановление нормальных дипломатических отношений было бы стремлением. Должны ли мы для этого нарушать наши принципы и наши ценности? Ну, нет. Однако дискуссия должна происходить. Он не является нашим врагом, это еще одно государство, с которым у нас есть разногласия, — отношения нужно нормализовать тем или иным образом. Офис президента выступает за возобновление дипломатических отношений или приведение их в такое состояние, которое существовало несколько лет назад: чтобы у нас были послы и чтобы мы проводили дипломатические дискуссии“, — заявил М. Чеснулявичюс журналистам в Президентском дворце в понедельник.