Офис президента Литвы о лишении Башмета государственной награды: он – активный сторонник российской агрессии

На прошлой неделе президент Гитанас Науседа подписал указ об исключении российского дирижера Юрия Башмета из списка награжденных орденом Великого князя Литовского Гедиминаса IV степени.

В переданном ответе советник президента также отметил, что в настоящее время не рассматриваются никакие другие награжденные, чьи действия могли бы опорочить это звание.

„По поводу возможности исключения Ю. Башмета из списка награжденных, к канцлеру государственных орденов Литвы обратился МИД. По оценке МИДа, позиция, открыто высказываемая Ю. Башметом, порочит звание награжденного“, — добавил он.

„Российский музыкант Ю. Башмет является активным сторонником В. Путина и российской военной агрессии против Украины“, — заявил в понедельник агентству Elta советник президента Ридас Ясюленис.

Согласно указу, подписанному главой государства, Ю. Башмет опорочил звание награжденного, в связи с чем в настоящее время тот обязан вернуть орден и наградные документы, полученные им в июне 1999 года.

Орденом за содействие развитию литовской музыкальной культуры и вклад в сокровищницу мировой музыки Ю. Башмета наградил экс-президент Валдас Адамкус.

В марте 2014 года Ю. Башмет также был лишен звания почетного профессора Львовской национальной музыкальной академии.

Решение было принято ученым советом академии на основании письма, подписанного российскими деятелями культуры, в котором выражалась поддержка позиции президента России Владимира Путина по вопросу аннексии Крыма.