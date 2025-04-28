Офис президента Литвы о лишении Башмета государственной награды: он – активный сторонник российской агрессии

„Российский музыкант Ю. Башмет является активным сторонником В. Путина и российской военной агрессии против Украины“, — заявил в понедельник агентству Elta советник президента Ридас Ясюленис.
„По поводу возможности исключения Ю. Башмета из списка награжденных, к канцлеру государственных орденов Литвы обратился МИД. По оценке МИДа, позиция, открыто высказываемая Ю. Башметом, порочит звание награжденного“, — добавил он.
В переданном ответе советник президента также отметил, что в настоящее время не рассматриваются никакие другие награжденные, чьи действия могли бы опорочить это звание.
На прошлой неделе президент Гитанас Науседа подписал указ об исключении российского дирижера Юрия Башмета из списка награжденных орденом Великого князя Литовского Гедиминаса IV степени.
Согласно указу, подписанному главой государства, Ю. Башмет опорочил звание награжденного, в связи с чем в настоящее время тот обязан вернуть орден и наградные документы, полученные им в июне 1999 года.
Орденом за содействие развитию литовской музыкальной культуры и вклад в сокровищницу мировой музыки Ю. Башмета наградил экс-президент Валдас Адамкус.
В марте 2014 года Ю. Башмет также был лишен звания почетного профессора Львовской национальной музыкальной академии.
Решение было принято ученым советом академии на основании письма, подписанного российскими деятелями культуры, в котором выражалась поддержка позиции президента России Владимира Путина по вопросу аннексии Крыма.
Как ранее сообщали зарубежные СМИ, Ю. Башмет является ярым сторонником агрессивной внутренней и внешней политики России. Он открыто поддержал войну в Чечне, начатую В. Путиным, одобрил аннексию Крыма в 2014 году и военную агрессию против Украины, начатую в 2022 году.