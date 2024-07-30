Офис президента Литвы: не следует искать виновных, что жители не были проинформированы об урагане

В Офисе президента утверждают, что не нужно искать виновных в том, что в воскресенье, когда на Литву обрушился мощный ураган, не сработала Система оповещения и информирования населения (GPIS). По словам главного советника президента Кястутиса Будриса, главное сейчас – сделать выводы и, глядя в будущее, комплексно позаботиться о деятельности критически важной инфраструктуры, как во время войны, так и во время стихийного бедствия.