Офис президента Литвы: бывшее правительство было осведомлено о планах по выпуску паспортов новой Беларуси

„Бывшее правительство было хорошо осведомлено о планах белорусской оппозиции по выпуску документов с символикой, аналогичной нашему „Витису“. Поэтому сейчас кажется странным, что бывшие правящие парламентарии возмущены планами белорусской оппозиции“, – заявил советник лидера страны Ридас Ясулёнис в комментарии, направленном агентству Elta в четверг.
„Однако символика, используемая в документах такого рода, не должна создавать ненужной напряженности. (...) Нынешняя Беларусь входила в состав территории Великого княжества Литовского. Это общее историческое наследие является основой сотрудничества в стремлении к свободе и демократии в регионе, а не конфронтации“, – подчеркнул он.
Советник президента также подчеркнул, что документ, на обложке которого изображен похожий на „Витиса“ символ „Погони“, носит лишь символический характер.
„Документы, планируемые офисом С. Тихановской, являются символическим, не имеющим легального статуса знаком белорусов, не проживающих сейчас в Беларуси и выступающих за демократические идеи“, – говорится в полученном комментарии Р. Ясулёниса.
В среду лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что во время визита демократических сил страны в Варшаву 26 января она планирует представить паспорт новой Беларуси.
„Мы только что получили образцы из паспортного центра. Без них мы не смогли бы вести переговоры о статусе паспорта. Конечно, есть большой интерес со стороны иностранных политиков: мы уже говорили с несколькими министрами, и теперь необходимо подготовить дополнительное юридическое обоснование. Паспортный центр уже отправил образцы во все страны Европы“, - написала в среду в Facebook С. Тихановская.
По ее словам, всё будет сделано по самым высоким международным стандартам – доступ к данным будет строго ограничен, и никто, включая представителей режима, не сможет узнать, есть ли у человека такой паспорт или нет.
„Мы нашли решение для печати паспортов и очень благодарны Правительству Литвы за поддержку и консультации“, – заявила в своем посте лидер белорусской оппозиции.
Между тем, еще в августе 2023 года белорусская оппозиция выступила с инициативой введения альтернативного паспорта для этой страны. Затем было объявлено, что ведутся переговоры с Европейским союзом по легитимации этого документа. С. Тихановская также поделилась макетом паспорта – обложку документа планируется украсить белорусским Витисом.
Как заявил тогдашний министр обороны Литвы Л. Кащюнас, оценку тому, может ли быть Витис на белорусском паспорте, должна дать Комиссии по геральдике Литвы.