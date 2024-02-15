Офис президента: конкретные случаи расходов депутатов Сейма должны выяснять сами парламентарии

"По мнению президента, конкретные случаи расходов депутатов Сейма, связанных с парламентской деятельностью, и порядок возмещения этих расходов из государственного бюджета должны выяснять сами депутаты Сейма. При решении вопроса об изменении существующего порядка следует рассматривать систему в целом, а не отдельных лиц", – говорится в комментарии пресс-службы президента для агентства Elta.

Данная позиция Офиса президента намного мягче той, которая высказывалась по вопросу прозрачности использования средств, выделенных на деятельность депутата муниципального совета, министром финансов Гинтаре Скайсте, министром культуры Симонасом Кайрисом и тогдашним министром образования, науки и спорта Юргитой Шюгждинене. Тогда глава государства Гитанас Науседа заявил, что больше не видит возможности для министров продолжать работу в правительстве.