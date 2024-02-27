Офис президента: для приведения дорог Литвы в удовлетворительное состояние необходим 1 млрд евро в год

"Мы слышали, что для восстановления и приведения литовских дорог в удовлетворительное состояние потребуется один миллиард евро в год. Надо понимать, что дефицит составляет примерно 0,5 млрд. евро в год. Соответственно, размер проблемы очень значителен, и ее нужно решать, не дожидаясь понимания Правительства относительно возврата адекватного финансирования", - заявил во вторник Žinių radijas Я. Неверович.
"Без надлежащего финансирования ни одна модель не будет работать, к сожалению, этому приоритету не было уделено достаточного внимания в бюджете этого года. По этой причине позитивных сдвигов в этом году ожидать не приходится. Президент начал изучать поправки в закон, чтобы посмотреть изнутри, пока еще ведется борьба с теневым финансированием, где еще можно раскрыть какой-то уже имеющийся потенциал", - сказал он.
Я. Неверович пояснил, что глава страны призывает к постепенной передаче контроля над муниципальными районными дорогами от Дирекции автомобильных дорог Литвы (ДАДЛ) и дать возможность самой ДАДЛ более свободно организовывать финансирование.
"Президент предлагает решить проблему дорог в городах и поселках путем передачи их в собственность муниципалитетам, естественно, с увеличением финансирования муниципалитетов. Вторая часть предложения – это высвобождение потенциала самоорганизации финансов ДАДЛ, путем трансформации из госкомпании в акционерное общество", - сказал советник президента.
"Все дорожные сборы, налоги за перевозку крупных габаритов и т. д. должны идти в ДАДЛ, чтобы она создавала некую форму денежного потока, который можно было бы занять и реорганизовать банковское финансирование или какие-то проекты с финансовым инжинирингом", - отметил он.
Представитель Офиса президента заверил, что для этого в Польше создан специальный фонд, а в Литве может быть сформирован отдельный счет ДАДЛ, но лучшую модель, соответствующую нашей специфике и будущим изменениям, должны предложить сама дирекция и Министерство коммуникаций и транспорта.
Я. Неверович ранее говорил, что Г. Науседа намерен инициировать изменения в дорожной отрасли и предлагает постепенно до 2027 года передать районные дороги в ведение муниципалитетов. По его словам, также потребуется большее финансирование для этого сектора.
В госбюджете этого года на дорожную отрасль выделено 872 млн. евро. В Программе содержания и развития дорог (ПСРД) предусмотрено 583 млн. евро, 130,5 млн. евро – из временного взноса солидарности. Еще почти 159 млн. евро запланировано из финансовой поддержки ЕС.