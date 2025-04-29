Официально: спикер не выдал Жемайтайтису разрешение на работу с секретной информацией

В ходе проверки ДГБ установил, что некоторые черты характера депутата и его поступки могут представлять угрозу для безопасности секретной информации.
ДГБ в своей рекомендации опирался на выводы Конституционного суда о том, что Жемайтайтис нарушил присягу и Конституцию своими высказываниями о евреях и Холокосте. Он избежал вотума недоверия, поскольку сам отказался от мандата. После этого снова был избран в парламент.
Сейчас парламент решает, может ли Жемайтайтис оставаться в составе парламентской ассамблеи НАТО. Оппозиция предлагала решить этот вопрос 29 апреля, но его сняли с повестки дня.
Премьер Гинтаутас Палуцкас сказал, что это вопрос определения.
„По моим данным, что касается парламентской ассамблеи НАТО, там нет требования иметь разрешение на работу с секретной информацией. Это наш выбор. Если мы хотим это соблюдать, будем соблюдать. Если изменим мнение, то не будем соблюдать“, – сказал он.
„Меня такие заявления потрясли, мягко говоря, такие высказывания одного из важнейших руководителей страны, который, вероятно, не понимает, что дело не в справках, а в законе, который обязывает ДГБ провести проверку, и сформулировать не рекомендацию, а ясный вывод – ДГБ против того, чтобы было выдано разрешение, и на двух страницах перечислены юридические мотивы. У меня нет права принимать другое решение – идти против ДГБ, закона, оспаривать проверку“, – сказал Сквернялис, оценив заявления премьера.
Сам Жемайтайтис сказал, что не надо спешить с выводами в связи с работой в составе парламентской ассамблеи НАТО. Он назвал справку ДГБ расправой.
„Бывший глава ДГБ больше 2 месяцев назад в передаче на Žinių radijas сказал, что „не дадим Жемайтайтису разрешение на работу с секретной информацией с учетом решения КС“. Уже тогда было сформулировано политическое решение, и дана задача“, - сказал глава „Зари Немана“.