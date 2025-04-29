Официально: спикер не выдал Жемайтайтису разрешение на работу с секретной информацией

„Меня такие заявления потрясли, мягко говоря, такие высказывания одного из важнейших руководителей страны, который, вероятно, не понимает, что дело не в справках, а в законе, который обязывает ДГБ провести проверку, и сформулировать не рекомендацию, а ясный вывод – ДГБ против того, чтобы было выдано разрешение, и на двух страницах перечислены юридические мотивы. У меня нет права принимать другое решение – идти против ДГБ, закона, оспаривать проверку“, – сказал Сквернялис, оценив заявления премьера.