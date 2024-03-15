Официально: премьер Литвы получила заявление Анушаускаса об отставке с поста министра обороны

Сообщается, что более подробные комментарии премьер-министра И. Шимоните по решениям запланированы на понедельник, 18 марта.

В пятницу вечером стало известно о том, что в субботу с утра президент Гитанас Науседа встретится с министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

Журналист Эдмундас Якилайтис в фейсбуке писал о том, что, возможно, министр намерен уйти в отставку. "Спасибо Арвидасу Анушаускасу. Посмотрим, что получится у Лауринаса Кащюнаса", – писал он.

После 17 ч. президентская служба сообщила о том, что 16 марта, в 10 ч. назначена встреча президента с Анушаускасом. Советник президента Ридас Ясюлёнис сказал, что о встрече попросил министр.

Delfi в пятницу вечером связался с Анушаускасом, но он не стал комментировать возможность отставки.