Официально: Партия свободы одобрила своего кандидата в президнеты

Кандидатура Жалимаса была одобрена по общей договоренности.
Кандидат этой партии впервые примет участие в президентских выборах.
Напомним, что выборы состоятся в мае 2024 года.
На данный момент известны кандидаты от консерваторов - Ингрира Шимоните, Литовского союза крестьян и зеленых - Аурелиюс Верига, демократического союза "Во имя Литвы" - Гедримас Еглинскас.
Еще есть 5 самовыдвиженцев: адвокат Игнас Вегеле, врач Эдуардас Вайткус, бывший командарм Валдас Туткус и Зенонас Андруленас.
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