Один кандидат отказался баллотироваться на пост президента Литвы

"Я очень благодарен своим друзьям по партии за доверие, но после долгих раздумий я принял решение не участвовать в президентских выборах", - говорит А. Паулаускас.

"Жизнь литовского государства нуждается в восстановлении доверия людей к своему государству и власти. Я верю, что юридические знания и компетентность Игнаса Вегеле в области прав человека помогут восстановить верховенство закона и стабильность политической системы, которую мы в последнее время утратили", - заявил временный председатель партии.

Сообщается, что 3 февраля в Вильнюсе пройдет съезд партии, на котором будет избран председатель партии, утвержден план предвыборной программы и принято решение о поддержке кандидата в президенты И. Вегеле.