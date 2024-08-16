Объяснения Главы МИД Литвы по поводу виллы не убедили оппозицию: сказочка из бункера в Греции

По мнению А. Ширинскене, аргументы, высказанные министром агентству ELTA в среду, были всего лишь отговорками. По ее словам, у оппозиции еще есть вопросы к Г. Ландсбергису, на которые тому придется ответить в Сейме.

„Для меня неубедительна ситуация, когда ищешь и находишь, вносишь аванс именно тогда, когда начинается война. Если бы это не скрывалось, я бы еще могла подумать, что это совпадение“, –подчеркнула политик.

„Проблема не в самих деньгах и факте приобретения, проблема в обстоятельствах. Сказочка из бункера в Греции, которая была рассказана, что поиски начались еще во время Covid-19 и искали, искали, всё еще искали и нашли тогда, когда российская армия пересекла границу Украины“, – рассказала А. Ширинскене в эфире радиостанции Žinių radijas в пятницу.

„Если бы Ландсбергис объяснил это год назад, все было бы яснее. Теперь мы видим сотрясение воздуха высказываниями о том, что я не цирковой пони и ничего объяснять не буду. (...) Первый принцип в политике — всё должен объяснять“, — заявила политик.

В свою очередь Г. Ландсбергис заявил агентству Elta, что скандал вокруг имущества его семьи в Греции выходит за границы приватности. По словам политика, его семья занялась поисками недвижимости еще в 2020 году, конкретный объект появился в 2021 году, а приобретенная вилла была задекларирована в соответствии со всеми требованиями.