Объяснения Главы МИД Литвы по поводу виллы не убедили оппозицию: сказочка из бункера в Греции

„Проблема не в самих деньгах и факте приобретения, проблема в обстоятельствах. Сказочка из бункера в Греции, которая была рассказана, что поиски начались еще во время Covid-19 и искали, искали, всё еще искали и нашли тогда, когда российская армия пересекла границу Украины“, – рассказала А. Ширинскене в эфире радиостанции Žinių radijas в пятницу.
„Для меня неубедительна ситуация, когда ищешь и находишь, вносишь аванс именно тогда, когда начинается война. Если бы это не скрывалось, я бы еще могла подумать, что это совпадение“, –подчеркнула политик.
По мнению А. Ширинскене, аргументы, высказанные министром агентству ELTA в среду, были всего лишь отговорками. По ее словам, у оппозиции еще есть вопросы к Г. Ландсбергису, на которые тому придется ответить в Сейме.
„Если бы Ландсбергис объяснил это год назад, все было бы яснее. Теперь мы видим сотрясение воздуха высказываниями о том, что я не цирковой пони и ничего объяснять не буду. (...) Первый принцип в политике — всё должен объяснять“, — заявила политик.
В свою очередь Г. Ландсбергис заявил агентству Elta, что скандал вокруг имущества его семьи в Греции выходит за границы приватности. По словам политика, его семья занялась поисками недвижимости еще в 2020 году, конкретный объект появился в 2021 году, а приобретенная вилла была задекларирована в соответствии со всеми требованиями.
„Поднятие дрона над частным домом – это как если бы кто-то вломился в частный дом и, осмотрев мою гардеробную, распечатав, какого цвета моя рубашка или другой трикотаж, вызвал бы общественную дискуссию: можете ли вы себе представить, что у Ландсбергиса есть столько и столько синих рубашек. И тогда вас просят – прокомментируйте этот вопрос. Каким бы политик ни был, он не пони в цирке, создаваемом другими. Я не должен прыгать. Это – частный дом, это личное пространство. На мой взгляд, такое поведение – некорректно“– подытожил Г. Ландсбергис.
На прошлой неделе портал lrytas.lt сообщил о приобретенной семьей Г. Ландсбергиса роскошной вилле на греческом острове Эгина. По данным портала, участок с постройками зарегистрирован на имя супруги министра Аустеи Ландсбергене.
Как сообщил lrytas.lt, за эту недвижимость в феврале 2022 года А. Ландсбергене внесла аванс в размере 225 тыс. евро. После появления публикации в публичном пространстве возникли вопросы по поводу совпадения сроков покупки участка с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
В имущественных декларациях А. Ландсбергене за 2022–2023 гг. указано наличие зарубежной недвижимости стоимостью 795 тыс. евро.