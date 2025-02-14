Обвиняемый в шпионаже в пользу России Мановас частично признает свою вину

По словам пресс-представителя Шяуляйского окружного суда Витаутаса Йончаса, рассмотрение дела о шпионаже в полном объеме началось в пятницу. Обвиняемый Э. Мановас согласился дать показания, ответил на вопросы участников процесса и объяснил обстоятельства.
„Обвиняемый частично признал свою вину“, - сообщил Elta представитель Шяуляйского окружного суда В. Йончас.
По его словам, по завершении исследования доказательств по делу защитник подсудимого ходатайствовал перед судом о допросе дополнительных лиц.
„Суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 18 февраля“, - заявил В. Йончас.
Суд постановил рассматривать дело о шпионаже в закрытом режиме.
Э. Мановас, обвиняемый в шпионаже, в настоящее время находится под арестом и содержится в тюрьме в Шяуляй. В январе этого года Шяуляйский окружной суд принял решение продлить срок содержания под стражей Э. Мановаса еще на три месяца. Это решение было обжаловано в Апелляционном суде, однако апелляция ответчика, требовавшего более мягкой меры пресечения, была отклонена.
31 декабря прошлого года прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 82-летний Э. Мановас обвиняется в шпионаже в пользу России.
По данным уголовного дела, обвиняемый в течение длительного времени, соблюдая строжайшую конспирацию, за денежное вознаграждение выполнял задания Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ) по сбору и передаче информации, представляющей интерес для внешней разведки.
В ходе предварительного расследования, проведенного совместно прокурорами Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры, сотрудниками Бюро криминальной полиции Литвы и Департамента государственной безопасности, обвиняемый был выявлен и успешно задержан в начале 2024 года. При задержании также были обнаружены средства, применявшиеся для шпионажа.
Против упомянутого лица выдвинуты обвинения в постоянном сборе информации, интересующей представителей иностранной разведслужбы, ее анализе, составлении сводок, оценок, подготовке информационных справок на русском языке и дистанционной передаче этих данных разведывательной организации РФ в зашифрованных сообщениях.