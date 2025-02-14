Обвиняемый в шпионаже в пользу России Мановас частично признает свою вину

Э. Мановас, обвиняемый в шпионаже, в настоящее время находится под арестом и содержится в тюрьме в Шяуляй. В январе этого года Шяуляйский окружной суд принял решение продлить срок содержания под стражей Э. Мановаса еще на три месяца. Это решение было обжаловано в Апелляционном суде, однако апелляция ответчика, требовавшего более мягкой меры пресечения, была отклонена.