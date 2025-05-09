Обсуждение законопроекта о репродуктивном здоровье перенесено на следующую неделю

В случае одобрения Сеймом, услуги по охране репродуктивного здоровья будут бесплатными, а эти расходы будут компенсироваться за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования или государственного бюджета.

В четверг депутат Сейма от Социал-демократической партии Литвы Бируте Весайте планировала внести в парламент законопроект о репродуктивном здоровье, регулирующий планирование семьи, прерывание беременности, материнство, половое воспитание и помощь в случаях сексуального насилия.

С запросом на перерыв до следующего заседания от имени фракции Литовского союза крестьян, зеленых и Союза христианских семей обратилась заместитель старосты этой фракции Рита Тамашунене.

Предполагается, что принятие закона позволит сократить число незапланированных беременностей и абортов, а более качественный уход во время беременности, родов и прерывания беременности поможет избежать осложнений.

В новом документе предлагается узаконить порядок проведения прерывания беременности, утвержденный приказом министра в 2022 году.

В случае одобрения Сеймом, беременные женщины, после консультации с врачом, смогут выбирать способ родов и средства обезболивания. Они также смогут выбрать человека, который будет сопровождать их во время родов.