Обсуждение законопроекта о репродуктивном здоровье перенесено на следующую неделю

С запросом на перерыв до следующего заседания от имени фракции Литовского союза крестьян, зеленых и Союза христианских семей обратилась заместитель старосты этой фракции Рита Тамашунене.
Сейм соберется на очередное пленарное заседание 13 мая.
В четверг депутат Сейма от Социал-демократической партии Литвы Бируте Весайте планировала внести в парламент законопроект о репродуктивном здоровье, регулирующий планирование семьи, прерывание беременности, материнство, половое воспитание и помощь в случаях сексуального насилия.
В случае одобрения Сеймом, услуги по охране репродуктивного здоровья будут бесплатными, а эти расходы будут компенсироваться за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования или государственного бюджета.
Предполагается, что принятие закона позволит сократить число незапланированных беременностей и абортов, а более качественный уход во время беременности, родов и прерывания беременности поможет избежать осложнений.
В новом документе предлагается узаконить порядок проведения прерывания беременности, утвержденный приказом министра в 2022 году.
В случае одобрения Сеймом, беременные женщины, после консультации с врачом, смогут выбирать способ родов и средства обезболивания. Они также смогут выбрать человека, который будет сопровождать их во время родов.
Кроме того, матерям будет гарантировано право на консультации психолога и услуги пренатальной диагностики. Для оценки потенциального генетического риска для будущего потомства государство должно обеспечить генетическое консультирование при планировании семьи.
Весайте предлагает предусмотреть в законе бесплатную доступность противозачаточных средств. Порядок возмещения расходов на их приобретение будет установлен министром здравоохранения.
В законопроекте также регламентируется вопрос стерилизации — добровольного хирургического метода планирования семьи, направленного на долгосрочную защиту от нежелательной беременности.
На сегодняшний день в Литве отсутствует единое правовое регулирование репродуктивного здоровья. Эти вопросы фрагментарно регулируются в отдельных правовых актах.