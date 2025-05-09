2025.05.09 07:02

Обсуждение законопроекта о репродуктивном здоровье перенесено на следующую неделю

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Algirdas Sysas, Birutė Vesaitė
Algirdas Sysas, Birutė Vesaitė
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Сейм перенес внесение законопроекта о репродуктивном здоровье на следующую неделю.

С запросом на перерыв до следующего заседания от имени фракции Литовского союза крестьян, зеленых и Союза христианских семей обратилась заместитель старосты этой фракции Рита Тамашунене.

Сейм соберется на очередное пленарное заседание 13 мая.

В четверг депутат Сейма от Социал-демократической партии Литвы Бируте Весайте планировала внести в парламент законопроект о репродуктивном здоровье, регулирующий планирование семьи, прерывание беременности, материнство, половое воспитание и помощь в случаях сексуального насилия.

В случае одобрения Сеймом, услуги по охране репродуктивного здоровья будут бесплатными, а эти расходы будут компенсироваться за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования или государственного бюджета.

Предполагается, что принятие закона позволит сократить число незапланированных беременностей и абортов, а более качественный уход во время беременности, родов и прерывания беременности поможет избежать осложнений.

В новом документе предлагается узаконить порядок проведения прерывания беременности, утвержденный приказом министра в 2022 году.

В случае одобрения Сеймом, беременные женщины, после консультации с врачом, смогут выбирать способ родов и средства обезболивания. Они также смогут выбрать человека, который будет сопровождать их во время родов.

Кроме того, матерям будет гарантировано право на консультации психолога и услуги пренатальной диагностики. Для оценки потенциального генетического риска для будущего потомства государство должно обеспечить генетическое консультирование при планировании семьи.

Весайте предлагает предусмотреть в законе бесплатную доступность противозачаточных средств. Порядок возмещения расходов на их приобретение будет установлен министром здравоохранения.

В законопроекте также регламентируется вопрос стерилизации — добровольного хирургического метода планирования семьи, направленного на долгосрочную защиту от нежелательной беременности.

На сегодняшний день в Литве отсутствует единое правовое регулирование репродуктивного здоровья. Эти вопросы фрагментарно регулируются в отдельных правовых актах.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии