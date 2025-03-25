Обращение Тихановской в Сейме по случаю Дня Воли: нашу дружбу определяют общие идеалы и ценности

„В борьбе за свободу и независимость наши народы всегда поддерживали друг друга“, - обратилась во вторник к членам Сейма на литовском языке С. Тихановская.

„Белорусы и литовцы вместе участвовали в восстаниях против Российской империи, вместе пережили гнет советской оккупации. (…) Наша дружба определяется не только географией, но и общими идеалами и ценностями“, - сказала лидер белорусской оппозиции.

По ее словам, цель белорусов – высвободиться из тирании Александра Лукашенко и вернуть Беларусь в европейскую семью.