Обращение Тихановской в Сейме по случаю Дня Воли: нашу дружбу определяют общие идеалы и ценности

„В борьбе за свободу и независимость наши народы всегда поддерживали друг друга“, - обратилась во вторник к членам Сейма на литовском языке С. Тихановская.
„Белорусы и литовцы вместе участвовали в восстаниях против Российской империи, вместе пережили гнет советской оккупации. (…) Наша дружба определяется не только географией, но и общими идеалами и ценностями“, - сказала лидер белорусской оппозиции.
По ее словам, цель белорусов – высвободиться из тирании Александра Лукашенко и вернуть Беларусь в европейскую семью.
„Хотя прошло почти пять лет, Лукашенко ведет себя так, будто люди всё еще протестуют у его дворца. Он боится белорусов, он мстит вам за вашу солидарность. Но это означает только одно – вы всё делаете правильно“, - подчеркнула лидер оппозиции.
С. Тихановская сказала, что белорусы, проживающие в Литве, укрепляют общество страны, создавая рабочие места и платя налоги.
„Мы призываем белорусов изучать литовский язык и культуру, интегрироваться в литовское общество и, конечно, уважать литовские законы“, - отметила она.
Литвинизм – явление вредоносное и враждебное
С. Тихановская отметила, что А. Лукашенко занимается провокациями и пытается натравить литовцев и белорусов друг на друга, используя теорию литвинизма.
„Исторический ревизионизм, который в Литве иногда называют литвинизмом, – явление вредоносное и враждебное, поэтому оно полностью маргинально в белорусском обществе“, - заверила С. Тихановская.
„Белорусы уважают суверенитет и территориальную целостность Литвы, и мы осуждаем любые попытки использовать историю в качестве оружия“, - продолжила она.
Лидер белорусской оппозиции утверждает, что прошлое должно объединять и укреплять соседние государства, а не раскалывать.
„Белорусский народ не является врагом Литвы и литовцев. Наш общий враг находится в Минске. Это диктатура, которая превратила Беларусь в тюрьму и стала угрозой для наших соседей. Наш общий враг находится в Москве. Это реваншистский режим Путина, который пытается восстановить империю и поработить наши народы“, - заявила С. Тихановская.
Она призвала к дальнейшей поддержке санкций, но без возведения железного занавеса
Лидер белорусской оппозиции также заявила, что понимает обеспокоенность Литвы и ее попытки укрепить свою безопасность. Она добавила, что белорусы также заинтересованы в защите Литвы как своего временного дома.
„Именно поэтому мы помогаем выявлять агентов режима в Литве, помогаем находить лазейки в санкциях, фиксируем названия компаний, получающих прибыль от войны, и собираем имена доверенных лиц режима, которые помогают переправлять нелегальных мигрантов на границу с Литвой“, - сказала она.
С. Тихановская призвала к дальнейшей поддержке белорусов, правозащитников, культурных и образовательных инициатив.
„Продолжайте изолировать режим Лукашенко, сохраняйте санкции против „Беларуськалия“ и других компаний, которые участвуют в войне и репрессиях“, - заявила она.
„Но я прошу вас, изолируя режим, не возводите новый железный занавес. Сохранение виз, пассажирского сообщения – всё это укрепляет связь белорусов с Европой. Граница с Литвой сегодня – это граница со свободным миром. Конечно, безопасность – это приоритет, но я уверена, что вместе мы сможем найти разумный компромисс“, - подчеркнула С. Тихановская.
Во вторник отмечается День Воли Беларуси. По этому случаю лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила в Сейме, также пройдут праздничные мероприятия, а также состоится митинг белорусов в Вильнюсе.
День Воли знаменует создание первого независимого Белорусского государства 25 марта 1918 года. В этот день Всебелорусский съезд подписал документ, провозгласивший создание независимой Белорусской Народной Республики (Белорусская Народная Республика просуществовала до осени 1918 года).
На выборах президента Беларуси в конце января победу одержал многолетний диктатор Александр Лукашенко. Он руководит страной почти 30 лет, подавляя оппозицию и независимые СМИ. Обозреватели назвали эту избирательную кампанию самой репрессивной с момента провозглашения независимости Беларуси.
После фальсификации результатов предыдущих выборов, состоявшихся в 2020 году, Беларусь охватили массовые протесты, которые были жестоко подавлены. Около 65 тыс. человек были задержаны, другим пришлось бежать из страны. По данным правозащитников, в настоящее время в стране насчитывается около 1,3 тыс. политических заключенных. Все наиболее влиятельные представители белорусской оппозиции находятся либо в тюрьме, либо за границей.