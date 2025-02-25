Обращение к Науседе: запретить белорусским обществам использовать литовские символы

„Мы, нижеподписавшиеся общественные деятели, историки, гиды, лица, оказывающие поддержку Украине, и другие представители общества, призываем запретить использование литовских символов государственности и национальности для белорусских обществ, действующих в ЕС, значительная часть членов которых настроена против Литвы и разделяет распространяемую Россией дезинформацию и нарратив литвинизма, направленные на искажение истории нашего народа“, - говорится в обращении
По мнению авторов письма, в настоящее время, в условиях усиления гибридных и информационных атак со стороны Беларуси, крайне важно серьезно оценить угрозы, исходящие от нарратива литвинизма.
„Одной из стратегических целей государства должно стать укрепление Литвы как древнего исторического государства, внесшего важный вклад в европейскую историю, и защита исторической правды. Только наша решительная, ответственная и своевременная реакция обеспечит безопасность и стабильность Литвы в будущем. Мы поддерживаем борьбу белорусского народа за свободу и демократию, но категорически против искажения истории, отрицания истории литовской государственности (…) и присвоения символов“, - заявляют инициаторы обращения.
В середине января лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что 26 января во время визита демократических сил страны в Варшаву планирует представить паспорт новой Беларуси.
В ответ на инициативу белорусской оппозиции по выпуску документов, обложку которых украшает похожий на Витиса символ „Погони“, несколько консерваторов Сейма обратились в Министерство иностранных дел (МИД). Политики призвали принять меры против предполагаемого использования символов Литовского государства.
Со своей стороны в МИДе подчеркнули, что Литва не участвует в реализации данной инициативы. Кроме того, в комментарии для Elta подчеркивалось, что ведомство не видит проблем с символом „Погони“, изображенным на обложке документа.
Советник С. Тихановской Денис Кучинский также подчеркнул, что герб „Погоня“ и литовский Витис – это два разных символа.