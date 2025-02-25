Обращение к Науседе: запретить белорусским обществам использовать литовские символы

„Мы, нижеподписавшиеся общественные деятели, историки, гиды, лица, оказывающие поддержку Украине, и другие представители общества, призываем запретить использование литовских символов государственности и национальности для белорусских обществ, действующих в ЕС, значительная часть членов которых настроена против Литвы и разделяет распространяемую Россией дезинформацию и нарратив литвинизма, направленные на искажение истории нашего народа“, - говорится в обращении

По мнению авторов письма, в настоящее время, в условиях усиления гибридных и информационных атак со стороны Беларуси, крайне важно серьезно оценить угрозы, исходящие от нарратива литвинизма.