Оборонная стратегия Европы: еврокомиссар Кубилюс посетит Литву

В ходе двухдневного визита А. Кубилюс также встретится с министром обороны Довилей Шакалене, командующим Литовской армией генералом Раймундасом Вайкшнорасом, посетит компанию Brolis Semiconductors и встретится с представителями компании Frankernburg Technologies. Ожидается, что на этих встречах будут обсуждаться Белая книга о будущем европейской обороны, укрепление возможностей оборонной промышленности и упрощение регулирования, поддержка Украины и другие актуальные вопросы.

В ходе дискуссии в парламенте еврокомиссар представит решения, изложенные в Белой книге, по устранению критических пробелов в возможностях и созданию прочной базы оборонной промышленности, а также обсудит предлагаемые способы, с помощью которых государства-члены могли бы масштабно инвестировать в оборону, закупать оборонные системы и повышать долгосрочную готовность европейской оборонной промышленности.

Во время пребывания в Литве А. Кубилюс также примет участие в Балтийской военной конференции 2025 года „Defeating Aggressive Powers: A New Era of Warfare and Resilience“ и в Молодежном политическом диалоге по вопросам политики обороны и безопасности Европейского союза.

На прошлой неделе Еврокомиссия представила так называемую Белую книгу по европейской обороне „Готовность 2030“. В ней государствам-членам Европейского союза предлагается предоставить кредиты на сумму до 150 млрд евро.

Комиссия также представила амбициозный пакет документов по обороне в рамках плана ReArm Europe. Он предоставляет государствам-членам ЕС финансовые рычаги для стимулирования инвестиций в оборонный потенциал.