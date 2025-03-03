Обновление премьерской резиденции обойдется больше чем в 100 000 евро

Уже сейчас видно, что ремонт и оснащение резиденции всем необходимым будет стоить около 122 000 евро (без мебели).
Ремонт выполнит компания Sivesta. С компанией подписан договор на сумму 127 050 евро с НДС, однако представители правительства сказали, что реальная цена будет ниже.
„Упомянутая вами сумма договора - это максимум за простые ремонтные работы, однако, с учетом полученных цен на материалы, уже после проведения конкурса, фактическая стоимость услуг и покупок составит до 90 000 евро“, – сказано в ответе Delfi.
Пресс-служба правительства отметила, что в резиденции перекрасят стены и потолки, обновят полы. Проведут лишь базовые работы.
„Общая площадь резиденции – 612,32 м2. Площадь все поверхностей, которые покрасят, составляет 3000 м2“, – отметили представители правительства.
Компания Sivesta обязалась выполнить работы в течение 30 дней (с 3 февраля). В случае форс-мажора срок выполнения работ продлится еще на 30 дней.
Планируют обновить не только саму резиденцию, но также часть мебели и освещение. Пресс-служба правительства отметила, что резиденцию смогут использовать для принятия зарубежных гостей. В последний раз некоторые части резиденции обновляли 10 лет назад.
„Резиденция выполняет репрезентативные функции, поэтому если требуется, там могут принимать зарубежных гостей, делегации“, – сказано в ответе Delfi.
Итак, кроме ремонта, будет обновлена мебель и детали интерьера в репрезентативной части – столы, стол, комод, кофейный столик, шкафчики, кресло, занавески, а также элементы жилой и общей зоны – письменный стол, шкаф, шкафчики, комод.
В одном из помещений (его площадь 15 м2), где раньше был спортзал, заменять ковровое покрытие.
Сколько все это будет стоить, правительство не указало.
Правда, Delfi удалось найти несколько заключенных правительственной канцелярией договоров, которые касаются покупки занавесок, бра, светильников и т.д.
Договор об обновлении занавесок заключен с Аудрой Юравичене: за 9892,70 евро с НДС купят дневные и ночные шторы, романеты и текстильные изделия с услугами крепления и пошива, доставки и монтажа.
Договор о поставке и монтаже светильников заключен с компанией Just Light LT, его стоимость 18 048,97 евро с НДС. Вот некоторые образцы светильников:
Как сообщалось, за работу дизайнер Валюконене получит 4800 евро. Правительство указало, что был заключен договор на словах с человеком, работающим по справке об индивидуальной деятельности.
Delfi не удалось в интернете найти информацию о дизайнере Валюконене, как и образы созданных ею дизайнов.
По данным сайта Rekvizitai.lt,Валюконене раньше была одним из акционеров компании Mano lietuviški namai, однако потом ушла из компании.
На какой стадии сейчас находятся работы в резиденции, неизвестно. Когда в нее переедет семья премьера, также не сообщается.
Ранее портал 15min писал, что премьер Гинтаутас Палуцкас намерен переехать в резиденцию весной 2025 года.
Сам премьер сказал, что не ознакомлен со сметой работ в резиденции. По его мнению, будет хорошо, что резиденция сможет использоваться для приема зарубежных делегаций.
„С этой сметой я не ознакомлен. Этот вопрос решается, поскольку прежде резиденция не была приспособлена для принятия гостей, и не обновлялась больше 10 лет. Это не мое имущество, это государственное имущество, если ее приспособят не только для жизни семьи премьера, но и для приема делегаций, государству от этого будет только польза“, – сказал Палуцкас в интервью Žinių radijas.
До этого в резиденции жила премьер-министр Ингрида Шимоните.
Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа отказался переезжать в Турнишкес. Такое решение было принято с учетом состояния резиденции и сценариев ее обновления.
Депутат прошлого созыва Матас Малдейкис призывал на уровне закона обязать президента и премьер-министра жить в Турнишкес, где находятся резиденции. Однако эти поправки к законам не были приняты.