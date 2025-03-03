Обновление премьерской резиденции обойдется больше чем в 100 000 евро

„Общая площадь резиденции – 612,32 м 2 . Площадь все поверхностей, которые покрасят, составляет 3000 м 2 “, – отметили представители правительства.

Пресс-служба правительства отметила, что в резиденции перекрасят стены и потолки, обновят полы. Проведут лишь базовые работы.

„Упомянутая вами сумма договора - это максимум за простые ремонтные работы, однако, с учетом полученных цен на материалы, уже после проведения конкурса, фактическая стоимость услуг и покупок составит до 90 000 евро“, – сказано в ответе Delfi.

Ремонт выполнит компания Sivesta. С компанией подписан договор на сумму 127 050 евро с НДС, однако представители правительства сказали, что реальная цена будет ниже.

Уже сейчас видно, что ремонт и оснащение резиденции всем необходимым будет стоить около 122 000 евро (без мебели).

Итак, кроме ремонта, будет обновлена мебель и детали интерьера в репрезентативной части – столы, стол, комод, кофейный столик, шкафчики, кресло, занавески, а также элементы жилой и общей зоны – письменный стол, шкаф, шкафчики, комод.

„Резиденция выполняет репрезентативные функции, поэтому если требуется, там могут принимать зарубежных гостей, делегации“, – сказано в ответе Delfi.

Планируют обновить не только саму резиденцию, но также часть мебели и освещение. Пресс-служба правительства отметила, что резиденцию смогут использовать для принятия зарубежных гостей. В последний раз некоторые части резиденции обновляли 10 лет назад.

Компания Sivesta обязалась выполнить работы в течение 30 дней (с 3 февраля). В случае форс-мажора срок выполнения работ продлится еще на 30 дней.

Как сообщалось, за работу дизайнер Валюконене получит 4800 евро. Правительство указало, что был заключен договор на словах с человеком, работающим по справке об индивидуальной деятельности.

Договор о поставке и монтаже светильников заключен с компанией Just Light LT, его стоимость 18 048,97 евро с НДС. Вот некоторые образцы светильников:

Договор об обновлении занавесок заключен с Аудрой Юравичене: за 9892,70 евро с НДС купят дневные и ночные шторы, романеты и текстильные изделия с услугами крепления и пошива, доставки и монтажа.

Сколько все это будет стоить, правительство не указало.

В одном из помещений (его площадь 15 м 2 ), где раньше был спортзал, заменять ковровое покрытие.

Delfi не удалось в интернете найти информацию о дизайнере Валюконене, как и образы созданных ею дизайнов.

По данным сайта Rekvizitai.lt,Валюконене раньше была одним из акционеров компании Mano lietuviški namai, однако потом ушла из компании.

На какой стадии сейчас находятся работы в резиденции, неизвестно. Когда в нее переедет семья премьера, также не сообщается.

Ранее портал 15min писал, что премьер Гинтаутас Палуцкас намерен переехать в резиденцию весной 2025 года.

Сам премьер сказал, что не ознакомлен со сметой работ в резиденции. По его мнению, будет хорошо, что резиденция сможет использоваться для приема зарубежных делегаций.